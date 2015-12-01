Создатель Gangnam Style утроился в новом клипе Daddy

Фото: facebook.com/officialpsy

Южнокорейский певец Psy, автор культового клипа Gangnam Style, в понедельник выложил на Youtube новый ролик Daddy.

За 20 часов его уже успели посмотреть 4 269 309 раз. Такими темпами он может побить свой же собственный мировой рекорд по количеству лайков на YouTube – Gangnam Style посмотрели почти два с половиной миллиарда раз, и у десяти миллионов человек рука потянулась нажать кнопку "мне понравилось".

Видео: youtube / пользователь: officialpsy

В новом видео 37-летний Пак Чэ Сан танцует самого себя, своего отца и собственного сына одновременно. Герой принимает у себя роды, обедает в компании с собой, тренируется под присмотром самого себя – в общем, живет за троих в прямом смысле слова. Если не хотите на все это смотреть, трек Daddy можно послушать на седьмой пластинке исполнителя под названием Chiljip PSY-Da. Она появилась на прилавках во вторник, 1 декабря.