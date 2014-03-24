Жители поселка Софрино выступают против строительства кладбища

"Вечер с Ксенией Соколянской": Кладбище на землях бывшего совхоза в МО

На землях бывшего совхоза в Пушкинском районе Подмосковья планируют устроить кладбище. При этом по проекту будущий погост на две трети вторгается на территорию охранной зоны - парка усадьбы "Софрино", сообщает телеканал "Москва 24".

Проведенные общественные слушания местных жителей не устроили. Они пригрозили перекрыть окрестную трассу для похоронных процессий.

По словам жителей села Софрино, вокруг уже есть три кладбища, которых им вполне хватает. Принимать ритуальные процессии из соседних городов и деревень они не намерены.

Сельское кладбище занимает около 3 гектаров, а под первый межмуниципальный проект планируют выделить свыше 36 гектаров.

На этих землях планируется обустроить мемориал участникам Великой Отечественной войны, зал для прощания с усопшими, автостоянку и разворотную площадку для автобусов.

Жители Софрино считают, что такое соседство сделает жизнь в поселке невыносимой. Дорога к храму, в котором отпевают покойников, и сейчас проходит по главной улице.

"Предварительным проектом предусмотрено обязательное строительство объездной дороги к новому кладбищу, не затрагивающей ни один населенный пункт. Каждый хочет какой-нибудь хороший благоустроенный объект, но не рядом с его домом. При реализации этого проекта мы соблюдаем все защитные зоны, в том числе расстояние до жилого сектора", - заявил председатель комитета по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности администрации Пушкинского района Владимир Бушев.

Но жителей беспокоят не только собственные дома. Памятник федерального значения усадьба Салтыковых - Ягужинских (храм и прилегающий парк) граничит с полем, на котором запланировано кладбище. При этом, как выяснили активисты, четких границ у памятника нет. В конце февраля были публичные слуания по проекту, но их итогами сельчане остались недовольны.

Впереди еще одно обсуждение. Для разрешения конфликтной ситуации создана рабочая группа. В нее помимо представителей администрации Пушкинского района вошли работники сразу двух областных министерств - культуры и потребительского рынка и услуг.