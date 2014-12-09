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Культура

09 декабря 2014, 17:23

Короткометражки со всего мира покажут на фестивале "Дебютное кино"

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

С 18 по 23 декабря в сети кинотеатров "Московское кино" в рамках международного фестиваля короткометражных фильмов "Дебютное кино" покажут лучшие короткометражки со всего мира.

В конкурсной программе заявлены работы студентов и выпускников киновузов и киношкол, ленты начинающих режиссеров, работающих в жанрах игрового, документального и анимационного кино.

В рамках конкурсной программы вручаются официальные призы в номинациях: "гран-при", "лучший игровой фильм", "лучший документальный фильм", "лучший экспериментальный фильм", "лучший анимационный фильм", "призы Гильдии киноведов и кинокритиков России", "приз зрительских симпатий".

"Внеконкурсная программа фестиваля включает в себя лучшие короткометражные фильмы 2012-2014 годов, победившие на российских и мировых кинофестивалях, а также тематические программы", - отметили организаторы.

На фестивале зрители увидят дебютные фильмы Ивана Твердовского, Михаила Местецкого, Ирины Волковой и Леонида Шмелькова.

В жюри фестиваля – деятели культуры, которые не являются профессиональными кинематографистами. В этом году лучшие картины будут выбирать уличные художники из арт-группы ZUK Club, театральный критик, арт-директор фестиваля молодой драматургии "Любимовка" Анна Банасюкевич, шведский композитор Королевского драматического театра и Оперного театра Мальме Томас Линдаль, колумбийский художник и музыкант Августо Мартелло Мартинес.

Также в программе фестиваля – открытые дискуссии с режиссерами, выставка Константина Грибова (посвящена жанровой фотографии), выставка колумбийского художника Фелипе Рестрепо (посвящена жертвам вооруженного конфликта в Колумбии), спектакль "Мой ФеФе" (в основе – тексты воспоминаний, интервью и дневников Федерико Феллини), творческие мастер-классы.

Кинопоказы и другие мероприятия пройдут в кинотеатрах "Космос", "Сатурн", "Звезда", "Факел".

Вход свободный.

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