"Звездные войны", "Джуманджи" и "Величайший шоумен": 10 фильмов на праздники

Хью Джекман и Зак Эфрон выступают в цирке, Дуэйн Джонсон оказывается в "Джуманджи", в Галактике идут "Звездные войны", а по улицам Стамбула бродят тысячи кошек.

Кадр из фильма "Звездные войны. Последний Джедай". Реж. Райан Джонсон, сцен.: Райан Джонсон, Джордж Лукас

"Звездные войны. Последний Джедай"

В кино с 14 декабря



Режиссер: Райан Джонсон



В ролях: Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли



Видео: YouTube/Официальные трейлеры

К Новому году на радость поклонникам саги о "Звездных войнах" продюсеры выпустили новый эпизод с подзаголовком "Последний Джедай". Фильм собрал в американском прокате 220 миллионов долларов в первые выходные, уступив лишь предыдущей части − "Пробуждение силы", вышедшей на экраны в 2015 году. Она собрала почти 248 миллионов.

"Величайший шоумен"

В кино с 4 января



Режиссер: Майкл Грэйси



В ролях: Хью Джекман, Зендея, Ребекка Фергюсон, Зак Эфрон, Мишель Уильямс



Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Все-таки джентльмены из Хью Джекмана получаются гораздо более убедительные, чем супергерои: актер вновь примеряет цилиндр, который так ему идет в "Кейт и Лео" или в "Престиже". Более того, с последним "Величайшего шоумена" роднит и цирковая тема: правда, теперь он все-таки не злой гений, а добрый. Говорят, актер мечтал об этой роли почти 10 лет, а помимо него в фильме снялись Зендея, Зак Эфрон и Мишель Уильямс.

"Фердинанд"

В кино с 21 декабря



Режиссер: Карлос Салдана



Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Буквально на днях кинокомпания 20th Century Fox стала частью корпорации Disney, однако в создании мультфильмов она уже преуспела: 21 декабря на экраны вышел мультфильм "Фердинанд" про самого добродушного быка во всей Испании, который не хочет участвовать в боях корриды не на жизнь, а на смерть. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами, вместо того чтобы бодаться с другими быками. Теперь ему предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения.

"Джуманджи: Зов джунглей"

В кино с 20 декабря



Режиссер: Джейк Кэздан



В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан, Риз Дэрби, Бобби Каннавале Ник Джонас



Видео: YouTube/Официальные трейлеры

Если вы считаете, что снять ремейк великого фильма 1995 года, в котором персонажа Робина Уильямса играет Дуэйн Джонсон, априори было кощунством, тогда вам лучше пропустить этот пункт и почитать о других фильмах. По классическому сюжету, группа подростков находит игру, но не настольную, а компьютерную. Запустив старую игровую приставку 1990-х годов, герои переносятся в параллельный мир. У этой игры есть строгие правила, и она жестоко наказывает участников за жульничество.

Режиссером ленты стал Джейк Кэздан ("Очень плохая училка"). В августе 2015 года ему пришлось оправдываться перед фанатами оригинального фильма с Робином Уильямсом, обвинившими создателей новой версии картины в святотатстве. Кэздан пояснил, что фильм является не ремейком, а полноценным сиквелом и данью таланту Уильямса.

"Елки новые"

В кино с 21 декабря



Режиссер: Жора Крыжовников



В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Валентина Мазунина, Елена Яковлева



Видео: YouTube/Kinoafisha.info

Каждый год продюсеры "Елок" пытаются выжать что-то новое из приевшейся новогодней истории. В этот раз снимать фильм они пригласили Жору Крыжовникова, в послужном списке которого есть гениальная картина "Горько!" и сериал "Кухня". В этот раз к дуэту Ургант−Светлаков присоединятся Дмитрий Нагиев, Андрей Бурковский и Елена Яковлева.

"Жги!"

В кино с 7 декабря



Режиссер: Кирилл Плетнев



В ролях: Инга Оболдина, Виктория Исакова, Анна Уколова, Владимир Ильин



Видео: YouTube/MARS MEDIA

Жизненная история о том, как надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном телешоу страны. Виктория Исакова − в одной из главных ролей. При этом у создателей картины получилась не драма о беспросветных буднях, а комичный и по-новогоднему добрый фильм о том, что надо верить в себя и обязательно искать свой путь, не останавливаясь ни перед чем.

"Город кошек"

В кино с 30 ноября



Режиссер: Джейда Торун



Видео: YouTube/weareaonefilms

"Говорят, кошки знают о Боге. Собаки думают, что Бог – это человек, но у котов другое мнение. Им виднее". Улицы Стамбула принадлежат тысячам котов и кошек. В фильме собраны истории лишь семи, но именно их глазами зрители "Кеди" (так фильм называется на турецком) увидят город Орхана Памука.

Ханс Циммер: Live on Tour

В кино с 22 декабря



Режиссер: Тим ван Сомерен



Видео: YouTube/hanszimmercom

Выдающийся композитор, один из главных голливудских неоклассиков и обладатель премии "Оскар" теперь дает концерты по всему миру. Пока гастролей в России у него не запланировано, шоу можно увидеть в кинотеатрах: концерт, собравший 17 тысяч человек, был записан в Праге. В оркестровом исполнении звучат знаменитые саундтреки из "Короля Льва", "Пиратов Карибского моря", "Гладиатора", "Кода да Винчи" и многих других картин.

"Мой любимый динозавр"

В кино с 28 декабря



Режиссер: Мэтт Драммонд



В ролях: Аннабель Вольф, Скотт Ирвин, Бет Чемпион, Роулэнд Холмс



Видео: YouTube/iVideos

В результате неудачного военного биологического эксперимента рождается динозавр, который сбегает с военной базы и оказывается в доме обычного американского подростка. Когда новый друг начинает стремительно расти и распространять хаос по всему городу, парню предстоит защитить его и разобраться с происходящим. По большому счету "Мой любимый динозавр" – еще одна вариация на легендарную картину "Инопланетянин", которой никогда не достичь величия оригинала.

"Праздничный переполох"

В кино с 1 января



Режиссер: Эрик Толедано, Оливье Накаш



В ролях: Жан-Пьер Бакри, Жан-Поль Рув, Жиль Леллуш



Видео: YouTube/HD-трейлеры

Режиссеры фильма "1+1" Оливье Накаш и Эрик Толедано Макс сняли еще одну очень жизненную французскую комедию. Главный герой Макс – организатор мероприятий. Ему предстоит провести свадьбу в замке XVII века. Все под его контролем: банкет, фотограф, повара, салют и официанты. Казалось бы, что может пойти не так? Но, как известно, если что-то может случиться, оно обязательно случается...