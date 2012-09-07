Московские полицейские предложили казакам записаться в МВД

фото: ИТАР-ТАСС

Столичные правоохранители выступили с инициативой приема на работу казаков, желающих бороться с преступностью и охранять покой горожан.

В правоохранительных структурах заявили об открытых вакансиях в подразделениях патрульно-постовой службы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Для вступления в ряды правоохранителей казакам необходимо пройти медкомиссию, базовый курс обучения и сдать зачеты по физподготовке.



Напомним, идею пополнения рядов МВД православными дружинами, состоящими из казаков, подал атаман Центрального казачьего войска Валерий Налимов. Он заявил, что одних усилий полицейских мало для охраны правопорядка.

В МВД согласились обсудить предложение Налимова. Однако выдавать оружие казакам, а также присваивать им государственный статус правоохранители категорически отказались.