Фото: m24.ru/Юлия Иванко

На Красной площади открылся каток, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. На открытии москвичи увидели выступления фигуристов Татьяны Навки, Максима Шабалина и Ильи Авербуха, а также ходулистов и других артистов.

Десятый сезон посвящен 1960-м годам. Каток площадью три тысячи квадратных метров будет работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера вплоть до 29 февраля. Каждые полтора часа стартует новый сеанс, начало которого будут символически отбивать куранты Спасской башни.

В этом сезоне на катке отметят Новый год, День студента и День всех влюбленных, проведут Всероссийский турнир по хоккею с мячом среди детей.

После каждого сеанса поверхность катка будет чистить специальная техника, а значит, ни теплая, ни снежная погода не помешает катающимся. Первые три утренних сеанса в будни и два утренних в выходные будут бесплатными. Исключение – новогодние праздники с 28 декабря по 11 января. Бесплатно могут покататься и дошкольники, но только в сопровождении взрослых. Для пенсионеров действуют скидки.

Рядом с катком начала работать ярмарка. В 35 домиках можно купить блины, пончики, сбитень и вафли, колбаски и жареные каштаны, а также сувениры. Для детей работают двухъярусная карусель и другие аттракционы. С четверга по воскресенье на двух сценах будут выступать музыканты, танцоры, фокусники и клоуны.

"Москва в цифрах": ГУМ-каток

Напомним, 28 ноября на ВДНХ начал свою работу самый большой в Европе искусственный каток. Этой зимой его пропускная способность увеличена почти на четверть и составляет более 20 тысяч квадратных метров.

Гостей катка ожидают широкие ледяные дорожки, фантастическая подсветка, хоккейная коробка, детская площадка, Аллея влюбленных, а также удобная инфраструктура с просторными раздевалками и пунктами проката.

Очертания катка повторяют форму сказочного золотого ключика. Лед будет обновляться два раза в сутки во время технологических перерывов – днем с 15:00 до 17:00 и после полуночи.