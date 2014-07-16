Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16 июля 2014, 18:52

В поселении Троицкого округа установлен карантин по бешенству

карантин бешенство заболевания дикие животные медицина городское управление

Фото: ИТАР-ТАСС

В Троицком округе Москвы объявлен карантин в связи с бешенством животных на территории поселения Первомайское. Соответствующий документ размещен на сайте столичного правительства.

Такие меры приняли после того, как 11 июля обнаружили заболевание у одного из домашних животных. Карантин установлен до 12 сентября.

На это время на территории поселения запрещено продавать и вывозить животных, нельзя также проводить специализированные выставки и шоу-мероприятия.

Бешенство

Бешенство - смертельное для человека инфекционное заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Во время заболевания вирус вызывает воспаление головного мозга как у животных, так и у человека.

Инфекция передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров, и, поражая их, вызывает тяжелые необратимые нарушения.


Ранее M24.ru сообщало, что в столице открылась Национальная Ветеринарная Палата, которая занялась разработкой единых критериев оказания ветуслуг.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать