В поселении Троицкого округа установлен карантин по бешенству

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В Троицком округе Москвы объявлен карантин в связи с бешенством животных на территории поселения Первомайское. Соответствующий документ размещен на сайте столичного правительства.

Такие меры приняли после того, как 11 июля обнаружили заболевание у одного из домашних животных. Карантин установлен до 12 сентября.

На это время на территории поселения запрещено продавать и вывозить животных, нельзя также проводить специализированные выставки и шоу-мероприятия.

Бешенство Бешенство - смертельное для человека инфекционное заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Во время заболевания вирус вызывает воспаление головного мозга как у животных, так и у человека. Бешенство - смертельное для человека инфекционное заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Во время заболевания вирус вызывает воспаление головного мозга как у животных, так и у человека. Инфекция передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров, и, поражая их, вызывает тяжелые необратимые нарушения.





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