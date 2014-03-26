Камеры могут оснастить считывателями радиометок на номерах

Фото: ИТАР-ТАСС

Проект первого национального стандарта для комплексов автоматической фотовидеофиксации выставлен на общественное обсуждение, рассказали M24.ru в пресс-службе Росстандарта. Координационный совет по организации дорожного движения (КСОДД) разработал уже вторую редакцию проекта (есть в распоряжении M24.ru). Новый ГОСТ делит камеры на четыре группы - стационарные, мобильные, передвижные и носимые. Кроме того, комплексы фотовидеофиксации должны быть оснащены RFID-считывателями для распознавания грязных номеров. Правда, чтобы система работала, на регистрационных знаках машин также должны стоять активные радиометки.

По данным Росстандарта, текст будущего ГОСТа еще может быть доработан. Дата окончания обсуждений с экспертами пока не утверждена. Проект стандарта уже был один раз изменен, и сейчас обсуждается его вторая редакция (есть в распоряжении M24.ru). В документе комплексы фотовидеофиксации разделены на четыре группы: стационарные – установленные на опорах, фонарях, мостах или специальных консолях, мобильные – "парконы", передвижные – когда камера находится в припаркованном автомобиле, и носимые – установленные на треногах. Последние используются в основном на трассах Подмосковья при въезде в города.

Согласно проекту ГОСТа, комплексы могут фиксировать нарушение скоростного режима, при этом они должны распознавать скорость от 5 км в час до 250 км в час. В "письме счастья" от таких камер водителю обязаны прислать два снимка - машина в момент нарушения и увеличенное фото госномера. Кроме того, с помощью камер может фиксироваться проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушитель получит с них четыре снимка: с дорожной обстановкой в момент включения запрещающего сигнала, фото, где видны и транспортное средство нарушителя, и сигнал светофора, а также фото машины и увеличенное изображения госномера. Требования для "парконов", следящих с нарушением правил стоянки, предписывают делать три фото: неправильной парковки, госномера автомобиля нарушителя и еще один снимок, где видно, что нарушение не устранено по истечении 5 минут (но не более суток) с момента первой съемки. С камер, которые распознают движение по обочине, разделительной полосе, нарушение требований дорожной разметки и правил обгона, нарушителю должны приходить три фотографии. Это изображение машины в момент совершения нарушения, дополнительный снимок автомобиля нарушителя, а также увеличенное фото госномера.

Кроме того, комплексы разделили еще и по классам на основании количества распознаваемых госномеров. Так комплексы класса "А" должны распознавать номера не менее 15 стран, включая российские, и не менее 50 типов регистрационных знаков (такси, грузовик, полицейская машина). Комплексы класса "В" распознают номера 5 различных стран и около 20 типов, а класса "С" - только российские номера.

Новый ГОСТ также регламентирует допустимые погрешности распознавания. Так, при определении скорости камера должна ошибаться не более чем на 1 км при скорости машины до 100 км в час и до 2% при большей скорости. Количество нераспознаваемых номеров не должно превышать 5%.

Кроме того, "для распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств, на которых расположены активные радиометки", камеры необходимо оснастить считывателями радиочастотных идентификаторов (RFID-считывателями).

Как рассказал M24.ru член рабочей группы по обсуждению ГОСТов, координатор движения "Синие ведерки" Виктор Осипков, проект стандарта может быть принят уже в этом году. Однако он еще будет дорабатываться на основании замечаний, озвученных экспертами. "Главным образом, замечания касаются нечеткости определений в стандарте. Основная цель разработки ГОСТа - единые правила игры для автомобилистов, чтобы стало меньше поводов обжаловать постановления о штрафах", - заявил Осипков.

Эксперт отметил, что поддерживает прописанное в проекте ГОСТа требование к оборудованию стационарных комплексов считывателями RFID-меток . "Такие считыватели очень бы пригодились для "парконов". Достаточно много случаев, когда эти устройства дают неточное местоположение автомобиля. Например, фиксируют, что его оставили в зоне запрещенной стоянки, а на самом деле, парковка там разрешена",– рассказал Осипков.

Если нормы по обязательному оборудованию камер считывателями радиометок будут приняты, то потребуется еще изменение ГОСТов для регистрационных знаков машин, пояснил Осипков. Затем водители смогут обратиться за заменой номеров в ГИБДД.

Генеральный директор компании "Технологии распознавания" Юрий Зарубин полагает, что RFID-считыватели не следует делать обязательными для всех комплексов фотовидеофиксации. "Эта технология еще не достаточно развита, ее стоит применять только как дополнение к основным методам распознавания", - отметил эксперт. В остальном, все требования, которые содержит проект стандартов, уже соблюдаются большинством серьезных производителей комплексов фотовидеофиксации.

"Этот стандарт не потребует от Москвы дополнительных вложений в инфраструктуру. В столице и сейчас все камеры ему соответствуют. Например, наши комплексы распознают номера даже не 15, а 23 государств", - отметил Зарубин.

Напомним, что в Москве установлено около 800 стационарных камер, которые фиксируют превышение скорости и выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. В этом году в городе должно появиться еще 400 стационарных комплексов. Кроме того, в столице действует около 310 постоянных маршрутов "парконов", и планируется установка мобильных камер на 110 автобусах "Мосгортранса". Также тестируются камеры, фиксирующие выезд на трамвайные пути и за стоп-линию. Но штрафы по ним пока не приходят. Камеры будут установлены и на кареты скорой помощи. Они будут фотографировать машины, не пропускающие спецтранспорт.

Дарья Миронова