Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня

Фото: ИТАР-ТАСС

Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли договоренности о прекращении огня. Однако из-за возникших разногласий пока непонятно, когда режим прекращения огня начнет действовать.

Так, ХАМАС настаивает на немедленном завершении военной операции, однако израильтяне хотят, чтобы перемирие проходило в два этапа: сначала прекращение огня, затем снятие блокады с сектора Газа, передает ИТАР-ТАСС.

Между тем снятие блокады – одно из ключевых требований хамасовцев. В настоящее время израильско-палестинские переговоры в Каире при участии египетских посредников продолжаются.

Конфликт между Израилем движением ХАМАС обострился 5 дней назад. Все это время палестинские боевики обстреливают территорию Израиля ракетами, в свою очередь, израильтяне наносят авиаудары по различным объектам в секторе Газа.

По последним данным, в результате израильских атак погиб 91 палестинец, более половины из них мирные жители. За время конфликта боевики выпустили по Израилю несколько сотен ракет. Жертвами обстрела стали несколько человек, еще несколько десятков человек обратились за медпомощью.

Добавим также, что сегодня обе ведущие политические партии Палестины – ХАМАС и ФАТХ – решили объединиться на фоне конфликта в секторе Газа.