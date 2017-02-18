Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля 2017, 17:18

Технологии

Истребители перехватили самолет над резиденцией Трампа в США

Фото: Zuma\ТАСС\Yorick Jansens

Два истребителя F-16 поднялись с авиабазы Хомстед на перехват самолета, приблизившегося к резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщает ТАСС. Воздушное судно не отвечало на запросы с земли.

Как пояснило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), был перехвачен самолет общего назначения. Пилотам F-16 удалось установить связь с воздушным судном, отметили в Командовании.

Истребители преодолели звуковой барьер в погоне за нарушителем, из-за чего местные жители услышали звкук, похожий на взрыв.

Ранее сообщалось о том, что 3 февраля неизвестное воздушное судно пролетело ближе положенного к Boeing 747, на борту которого находился президент Америки Дональд Трамп.

В тот день Трамп отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.

Между экипажами двух бортов установился "визуальный контакт".

истребители самолет Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика