Истребители перехватили самолет над резиденцией Трампа в США

Фото: Zuma\ТАСС\Yorick Jansens

Два истребителя F-16 поднялись с авиабазы Хомстед на перехват самолета, приблизившегося к резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщает ТАСС. Воздушное судно не отвечало на запросы с земли.

Как пояснило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), был перехвачен самолет общего назначения. Пилотам F-16 удалось установить связь с воздушным судном, отметили в Командовании.

Истребители преодолели звуковой барьер в погоне за нарушителем, из-за чего местные жители услышали звкук, похожий на взрыв.