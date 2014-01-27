Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января 2014, 10:35

Город

Сотрудник ФСО Сергей Девятов возглавил кафедру истфака МГУ

Фото: ИТАР-ТАСС

Главой кафедры отечественной истории XX века истфака МГУ назначен глава пресс-службы Федеральной службы охраны Сергей Девятов.

Первое заседание кафедры с участием нового заведующего состоится в начале февраля. В МГУ отметили, что заведующий кафедрой выполняет не административные, а научные функции. Решения в научно-преподавательской среде принимаются коллегиально, поэтому ожидать резких перемен в деятельности кафедры не стоит, сообщает "Коммерсант".

Сергей Девятов подтвердил "Коммерсанту", что принял предложение возглавить кафедру истфака МГУ. Он планирует совмещать преподавательскую деятельность с работой в ФСО.

Сам Сергей Девятов, выпускник истфака МГУ, известен в научных кругах как специалист в области истории Московского Кремля, за что коллеги называют его "кремлевским историком".

исторический факультет МГУ свежая пресса МГУ им. М. В. Ломоносова

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика