Сотрудник ФСО Сергей Девятов возглавил кафедру истфака МГУ

Главой кафедры отечественной истории XX века истфака МГУ назначен глава пресс-службы Федеральной службы охраны Сергей Девятов.

Первое заседание кафедры с участием нового заведующего состоится в начале февраля. В МГУ отметили, что заведующий кафедрой выполняет не административные, а научные функции. Решения в научно-преподавательской среде принимаются коллегиально, поэтому ожидать резких перемен в деятельности кафедры не стоит, сообщает "Коммерсант".

Сергей Девятов подтвердил "Коммерсанту", что принял предложение возглавить кафедру истфака МГУ. Он планирует совмещать преподавательскую деятельность с работой в ФСО.

Сам Сергей Девятов, выпускник истфака МГУ, известен в научных кругах как специалист в области истории Московского Кремля, за что коллеги называют его "кремлевским историком".