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Политика

31 июля 2012, 11:14

Здание Государственной думы признают памятником культуры

исторический центр усадьбы власть строительство и реконструкция

ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют включить здание Государственной Думы РФ и четыре усадьбы в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве объектов культурного наследия регионального значения, сообщается на сайте Мосгорнаследия.

В реестр войдут городская усадьба "Фряновская шерстопрядильная мануфактура Г.В. и М.В. Залогиных XVIII-XIX века" (улица Воронцовская, дом 19А, строение 1, строение 2), городская усадьба О.Н.Чижовой 1905-1909 годов (Еропкинский переулк, дом 3, строение 1), городская усадьба Деминых конца XIX-начала XX веков (улица Казакова, дом 23, строение 1, строение 4) и городская усадьба Н.Н. Медынцева 1907 года (Померанцев переулок, дом 6, строение 1), а также здание Государственной думы РФ (улица Охотный ряд, дом 1).

На земельных участках в границах объектов культурного наследия будет запрещено капитальное строительство, изменение характеристик природного ландшафта и искажение характеристик композиции застройки исторического владения.

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