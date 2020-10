«Коммерсантъ»: вторник, 17 июля 2012 года

Генералу предложили снять погоны

В суде гособвинение попросило приговорить высокопоставленного военного медика к 12 годам колонии

В Московском окружном военном суде прошли прения по делу бывших чиновников Минобороны РФ - начальника главного военного медицинского управления министерства Александра Белевитина и его заместителя Алексея Никитина. Они обвиняются в получении крупных взяток за организацию тендеров на закупку томографов. Гособвинение попросило для генерала 12 лет колонии строгого режима, защита настаивает на оправдании подсудимого.

Николай Сергеев, "Коммерсантъ"

Заказчика убийства Анны Политковской обошли в показаниях

Установить его не помогли признания раскаявшегося экс-милиционера

Следственный комитет России предъявил окончательную редакцию обвинения фигуранту уголовного дела об убийстве Анны Политковской — бывшему милиционеру Дмитрию Павлюченкову. Он заключил досудебное соглашение с правоохранителями, выдав всех своих подельников. Лишь заказчик, которого обвиняемый не знал, так и остался в деле "неустановленным лицом".

Сергей Машкин, "Коммерсантъ"

В мэрии знают цену эвакуации

Принудительное перемещение автомобиля обойдется в 5 тысяч рублей

Столичные власти определились со стоимостью эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Как выяснил "Ъ", это обойдется водителям в 5 тысяч рублей, что втрое больше цены, которая действовала 7 лет назад при Юрии Лужкове. Чтобы окончательно отбить у водителей желание парковаться в запрещенных местах, общее число эвакуаторов в Москве будет увеличено в 5 раз — до 1 тысячи машин.

Иван Буранов, "Коммерсантъ"

Дети пирамид

"Дочь фараона" вернулась в Большой

Под занавес сезона Большой театр показал серию из пяти "Дочерей фараона" — трехактного балета, вернувшегося на Основную сцену после реконструкции исторического здания. Новых членов фараоновой семьи изучал автор "Ъ".

Татьяна Кузнецова, "Коммерсантъ"

Долгая дорога в Выхино

Регина Спектор вернулась в Москву

Американская певица и автор песен Регина Спектор представила в Crocus City Hall свой новый альбом "What We Saw from the Cheap Seats" ("Что нам было видно с дешевых мест"). Автор "Ъ" побывал на концерте, ознаменовавшем возвращение исполнительницы в родной город после 23 лет эмиграции.

Борис Барабанов, "Коммерсантъ"

Застой молодости

Показан стратегический проект III Московской международной биеннале молодого искусства

Куратор биеннале Елена Селина отобрала из нескольких тысяч заявок на участие в мероприятии около 70 авторов и рассортировала их по темам на двух крупных площадках. На открытии "Неокончательного анализа" Селина поделилась пессимистическими соображениями по поводу сегодняшней молодежи. Автор "Ъ" разделяет скепсис с некоторыми оговорками.

Валентин Дьяконов, "Коммерсантъ"

Фабио Капелло принял вызов в Россию

Сборная получила главного тренера

Российский футбольный союз сообщил о том, что новым главным тренером сборной страны станет знаменитый итальянский специалист Фабио Капелло. В ближайшие дни с ним будет заключен контракт на срок как минимум до окончания чемпионата мира 2014 года.

Алексей Доспехов, Афсати Джусойти, "Коммерсантъ"