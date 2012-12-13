В Москве назвали имена лауреатов "Премии Кандинского"

Фото: ИТАР-ТАСС

Жюри определило победителей "Премии Кандинского" в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года". Награду, которую вручают в области искусства с 2007 года, получили Allegoria Sacra группы AES+F, "Время Ч" Гриши Брускина и видео-работа "Безумные подражатели" Дмитрия Венкова.

Брускину и AES+F вручили 40 тысяч евро, которые было решено разделить поровну, сообщает РИА Новости.

Отметим, что представленный проект Allegoria Sacra является частью трилогии The Luminal Space, которую можно было увидеть в выставочном зале "Манежа".

Что касается "Время Ч", то сам автор, объясняя идею, отметил: "Угроза нападения врага - повод для применения законов чрезвычайного положения, где право не исполняется, а человеческая жизнь превращается в чистую биологию".

Венков получил призовые в размере 10 тысяч евро.

Как рассказал основатель премии Шалва Бреус, выбор у жюри в этом году был сложным, так как в финал вышли сильные проекты. Некоторые проекты, участвовавшие в выставке, станут частью коллекции музея современного искусства в "Ударнике".

Лучших определяли директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, декан Школы искусств Йельского университета и куратор Венецианской биеннале Роберт Сторр.

Добавим, что на участие в мероприятии было подано 400 заявок. Работы, вошедшие в лонг-лист, демонстрировались на выставке номинантов "Премии Кандинского".

Интересно, что в этом году количество номинаций премии сократили до двух. Ранее участники получали призовые в номинации "Медиаарт. Проект года". Также с недавних пор заявки на номинацию "Молодой художник. Проект года" могут подавать художники до 35 лет.