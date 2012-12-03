Где купить подарки: гид по рождественским ярмаркам столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Декабрь месяц хлопотный – необходимо не только спланировать новогодний отдых, но и успеть купить подарки родным и друзьям. В помощь москвичам в городе открываются многочисленные рождественские ярмарки, где можно будет купить дизайнерские вещицы и посетить несколько мастер-классов.

Первой московской рождественской ярмаркой в этом году стала "Рождественская деревня на ВВЦ", открывшаяся 24 ноября. На ярмарке можно купить необычные безделушки и полезные вещи для дома: расписанные вручную елочные игрушки, свечи, праздничные сладости, варежки, пуховые платки и многое другое. На территории деревни будут работать кафе, где посетители смогут угоститься рождественским глинтвейном или согреться горячим чаем. Для малышей заработает волшебная почта, а для остальных – Телеграф Деда Мороза. Благодаря последнему любой желающий сможет заказать новогоднюю телеграмму на художественном или музыкальном бланке и отправить в любую точку мира.

Также в "Рождественской деревне" пройдут мастер-классы по созданию елочных игрушек и подарков, росписи имбирных пряников, декорированию новогоднего стола и другие. Ярмарка проработает до 8 января.

Любителям народных традиций стоит посетить фестиваль "Русская зима" на Площади Революции. В рождественской деревне, построенной по эскизам конца XIX века, расположились торговые ряды ремесленников, мастеров художественных промыслов, производителей кондитерских изделий и новогодних игрушек. Здесь можно купить медовуху, пряники, валенки, игрушки, посуду ручной работы, шали и корзины из бересты.

Фото: ИТАР-ТАСС

8 декабря в Парке Горького откроет свои двери "Ярмарка подарков". Она будет работать каждые выходные декабря возле музыкальной эстрады. Там установят часовой механизм и поющую елку, а в спектаклях сможет сыграть любой гость.

Еще один праздничный базар откроется 9 декабря в Центральном Доме Художника. "Рождественская ярмарка подарков" работает уже не первый год, собирая тысячи москвичей и гостей столицы. На базаре можно будет купить художественные произведения, handmade, украшения, посуду и многое другое. Все подарки выпускаются в ограниченном количестве, поэтому можно быть уверенными – в подарке вы не повторитесь.

В Центре современного искусства "Винзавод" 15 и 16 декабря будет работать традиционный рождественский "АРТбазар". В Бродильном цехе известные и начинающие дизайнеры представят украшения, игрушки и авторские вещи.

В эти же дни, но в Центре дизайна Artplay, пройдет арт-маркет "Райские яблоки". Посетители смогут приобрести необычные украшения, дизайнерскую одежду, авторские игрушки, вещицы для интерьера, мыло ручной работы, этнические аксессуары и елочные игрушки.

Фото: ИТАР-ТАСС

В Британской школе дизайна 15 декабря также можно будет приобрести авторские подарки к празднику. Их, как правило, создают либо студенты, либо выпускники школы. Это бижутерия, деревянные елочные игрушки, открытки, мыло, футболки с принтами и многое другое.

А организаторы новогоднего базара на коворкинге "Рабочая станция" в Нескучном саду 15 и 16 декабря обещают помочь гостям притворить чудеса в жизнь, а именно – собрать подарки своими руками. В эти два дня здесь пройдет не только ярмарка, но и серия мастер-классов и елочный базар. Стоимость – 300 рублей.

С 22 декабря заработают сразу три рождественских базара – на дизайн-заводе "Флакон", в саду "Эрмитаж" и парке "Сокольники".

На "Флаконе" откроется первый российский handmade-проект "Другие вещи", где можно будет купить елочные игрушки, украшения, дизайнерские елки, кошельки, бусы, обложки для книг, теплые шапки, духи и многое другое.

Фото: seasons-project.ru

22 и 23 декабря в саду "Эрмитаж" пройдет одна из самых стильных московских предновогодних ярмарок – Рождественская ярмарка, организованная журналом о дизайне Seasons. Более пятидесяти магазинов и дизайнеров подготовили подарки на любой вкус и возраст – аксессуары для дома, украшения, детские игрушки из России и Европы, книги, музыку и фильмы. Также гости смогут отведать рождественских сладостей, заглянуть в "Немецкую беседку" и посмотреть спектакль "Рождественский вертеп". Стоимость билета – 350 рублей.

В этом году в столице пройдет старейший в Европе базар - Страсбургская ярмарка. Она будет работать с 24 декабря 2012 года по 7 января 2013 года на Манежной площади. На ярмарке можно будет приобрести рождественскую продукцию ручной работы: ёлочные и столовые украшения, текстильные изделия, посуду, игрушки и сладости. Также для посетителей будут работать мастер-классы и анимационная зона. Дух праздника передаст рождественская ель, украшения из лапника и праздничная иллюминация; венчать ярмарку будет "звездное небо".

Рождественская ярмарка в "Сокольниках" считается одной из самых крупных в столице. В рамках проекта будут организованы конкурсы, театральные представления, а также развлекательная программа для всей семьи – лыжный марафон, конкурс на лучшую ледяную фигуру и на самый интересный рождественский рисунок. На базаре можно будет не только купить подарки, но и угоститься пряниками, марципановым печеньем с миндалем и выпить глинтвейна или пунша.

Фото: ИТАР-ТАСС

В саду имени Баумана 30 декабря начнет работать еще одна ярмарка, но на этот раз в стиле "ретро". Организаторы поделят площадь на семь зон, каждую из которых оформят в стиле крупных базаров мира 50-х годов прошлого века: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Стокгольм, Барселона, Копенгаген и Берлин. Каждый из "городов" подготовил свою развлекательную программу. Например, Лондон поздравит гостей от лица королев, а Париж устроит кукольный театр.

В "Галерее "Москва" весь декабрь будет проходить большая городская ярмарка "Мастерская Нового года". В первые выходные декабря Seasons представит экспозицию, объединенную темой "Дом, уют". 8 и 9 декабря "Зеленая школа" проведет базар "Акрамря купи слона", где можно будет купить детские книжки, одежду и экологичные игрушки. 15 и 16 декабря "Ламбада-маркет" выставит на продажу винтажные вещицы, 22 и 23 декабря пройдет ярмарка еды "Стейк и кейк", ну а в последние выходные этого года в галерее расположится рынок выходного дня, где можно будет приобрести елочные игрушки.

Но это еще не все! Некоторые антикафе решили не отставать от моды и присоединились к подарочной "лихорадке". Например, в "Пятнице" (экс-"Циферблат") 16 декабря пройдет арт-базар, где можно будет найти для друзей и родных милые авторские вещицы.

В заключение немного истории.Традиция рождественских ярмарок пришла к нам из Германии и Австрии. Самый старый и знаменитый базар Германии – Штрицельмаркт проходит в Дрездене. Первое упоминание о нем относится к 1434 году. Изначально рождественские ярмарки устраивались для того, чтобы горожане смогли закупить необходимые товары на зиму, но со временем базары стали традицией.