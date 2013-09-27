Форма поиска по сайту

27 сентября 2013, 13:06

Общество

Реабилитационный центр для инвалидов в СВАО будет реконструирован

Фото: ИТАР-ТАСС

Реабилитационный центр для инвалидов на северо-востоке Москвы будет реконструирован. К зданию пристроят гараж на 10 машино-мест, а также отремонтируют инженерные сети и коммуникации.

Реабилитационный центр располагается в районе Лианозово по адресу: Абрамцевская улица, дом 15, строение 8.

Технического заказчика планируется найти через открытый конкурс, объявленный департаментом строительства Москвы, сообщает пресс-служба органа власти.

В ходе проведения работ будет реконструировано здание проходной реабилитационного центра, построен утепленный гараж на 10 машино-мест, а также заменены инженерные сети и коммуникации.

Начальная цена контракта составляет около 790 тысяч рублей. Итоги конкурса подведут 6 ноября этого года.

