Конференция "Равные права – Равные возможности" пройдет в Москве

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

С 22 по 24 апреля департамент социальной защиты населения проведет VII Международную конференцию "Равные права-Равные возможности". На ней обсудят вопросы социальной интеграции инвалидов и проблемы их трудоустройства.

Кроме того, планируется уделить внимание инновационным подходам реабилитации, а также безбарьерной среде и туризму.

Параллельно с конференцией состоится и Международная выставка реабилитационного оборудования "Интеграция. Жизнь. Общество". В мероприятии примут участие руководители органов исполнительной власти Москвы и регионов России, представители министерств и ведомств, депутаты Госдумы и Совета Федерации, а также депутаты Мосгордумы, руководители общественных объединений инвалидов и зарубежные специалисты.

Сейчас в Москве проживают 1,2 миллиона инвалидов. В рамках программы помощи маломобильным гражданам в городе формируется безбарьерная среда, оборудуют пандусы и подъемники. В 2014 году на эти цели выделили около 32 миллиардов рублей.

Добавим, что власти Москвы поддерживают организации, которые оказывают помощь инвалидам. За последние полтора года власти предоставили фондам, помогающим детям-инвалидам, 9 помещений на льготных условиях.