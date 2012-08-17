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17 августа 2012, 20:47

Лифты для инвалидов появятся в московских подземных переходах

инвалиды переходы вылетные магистрали лифты

ИТАР-ТАСС

До конца 2012 года в Москве будут построены около 50 подземных пешеходных переходов с лифтами для инвалидов. Новые переходы в основном появятся вдоль вылетных магистралей. В дальнейшем планируется открыть еще 40 таких переходов. Стоимость каждого перехода оценивается примерно в 80 миллионов рублей.

Правозащитники опасаются, что лифты будут работать только на время "ревизии". "Как правило, для отчетности перед администрацией подъемники приводят в движение, но через некоторое время они перестают работать", — рассказал газете "Известия" председатель "Общества равных возможностей — Все равны" Сергей Соколов. Он сказал, что лифт в районе станции метро "Маяковская" стоял без движения около двух лет.

По словам пресс-секретаря ГБУ "Гормост" Виктора Окко, как правило, все подъемники работают, но иногда они просто выходят из строя, как и любое лифтовое оборудование

До 2014 года в Москве построят 90 новых подземных пешеходных переходов, оборудованных для использования инвалидами. 60 из них появятся в рамках программы реконструкции вылетных магистралей. На сегодняшний день в столице приспособлен для инвалидов 21 переход.

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