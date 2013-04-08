Режиссер Дмитрий Крымов: "Молодым художникам нужно давать гранты"

Дмитрий Крымов. Фото: ИТАР-ТАСС

Член Союза художников и Союза театральных деятелей России Дмитрий Крымов вот уже более 10 лет преподает в РАТИ, а еще руководит творческой лабораторией в Школе драматического искусства.

Крымов стал в некотором роде первооткрывателем, организовав свой "театр художника". Дмитрий Анатольевич – сын советского режиссера Анатолия Эфроса и театрального критика Натальи Крымовой - работал сценографом в Театре на Малой Бронной, Театре имени Станиславского, Моссовета, театре имени Ермоловой и в "Маяковке". В 90-х оставил сценическую площадку и занялся живописью, графикой, инсталляцией. Несколько лет назад Крымова снова потянуло в театр – вместе с ребятами художественного факультета РАТИ мастер представил спектакль "Недосказки", представленный как серия визуальных образов.

Корреспондент М24.ru побеседовал с Дмитрием Анатольевичем о важности верного выбора профессии и нынешней системе обучения актеров, режиссеров и сценографов.

- За основу Вашего спектакля, который заявлен в нескольких номинациях "Золотой Маски", взяты "Кремлевские куранты" Погодина, "А зори здесь тихие" Васильева, "В поисках радости" Розова. Чем руководствовались в своем выборе?

- Это импровизация, так пальцы легли на клавиши. Хотелось поиграть, посмотреть, что за этим. Знаете, как Буратино, который прорвал носом очаг, а там оказался вовсе не очаг. Но здесь не только глобальная фальшь советской драматургии, над которой глумиться – дело маленькое, тем более, разрешенное сейчас. Мне бы хотелось, чтобы за тем, что мы сделали люди увидели нечто большее.

- Спектакль насыщен разнообразными метафорами. Всегда ли необходимо расшифровывать зрителям каждую или можно оставить некоторые недосказанности?

- Зритель может чего-то недопонять, прийти домой, прочитать книжку. Но если он недочувствует, это гораздо хуже. Сначала должен быть интерес, а потом уже понимание.

- Ваш коллектив принимал участие в различных театральных фестивалях, проходивших в Польше, Венгрии, Америке, Великобритании, Эстонии. Что для Вас значат такие мероприятия?

- Это расширение аудитории. Люди в разных городах могут увидеть твою работу.

- Оценка коллег Вам важна?

- Конечно. Коллеги – тоже публика, только профессиональная. В последние годы в Москву на "Золотую Маску", Чеховский фестиваль и фестиваль NET съезжается очень много людей, мнение которых мне интересно. Оно выражается в приглашении или не приглашении на их фестивали.

- Ваше отношение к новым театральным технологиям. Чем планируете удивлять публику?

- Не спецэффектами. С ними многие научились обращаться, а попробуй без них. Есть иллюзионисты, которые делают фокусы руками, не прибегая к техническим средствам. Это самая привилегированная категория фокусников.

- Дмитрий Анатольевич, вы следите за творчеством своих студентов? Можете назвать имена самых талантливых?

- Маша Трегубова и Вера Мартынова. Работаю с ними со времен института. На курсе, который выпустился сейчас, также есть очень хорошие художники. Например, Филипп Виноградов. А вообще, почти 90 процентов студентов нашего курса работает сейчас в театре.

- Можно сказать, что ребята приходят к вам не случайно?

- Некоторые – случайно. Им слишком мало лет, чтобы они делали сознательный выбор. Но постепенно эти студенты обстругиваются в компании, как камушки в море.

- А Вы в свое время сделали сознательный выбор после окончания школы?

- Нет, это было дело случая. Как и у многих возникла опасность армии. Встал вопрос, куда я могу поступить с моими тогдашними скудными умениями, и мама мне сказала: "Иди в Школу-студию МХАТ". Я поступил на художника.

- А кем хотелось стать, вспомните?

- Художником. Просто я не знал, какого рода ждет работа. То, что художник будет жить в театре – решение моей мамы. И постепенно я воспринял это как дело всей жизни.

- В каком возрасте Вы впервые посмотрели спектакль своего отца?

- Мне было лет 5. Отец тогда руководил студией детского театра. Я посмотрел "Друг мой Колька" – историю про пионеров и отношения школьников друг с другом. Еще до этого видел "Цветик-семицветик", помню какие-то куски оттуда.

В закулисье попал немного позже, когда папа работал в театре Ленинского комсомола. Впечатления были гораздо сильнее. Я десятки раз смотрел каждый спектакль, ездил на гастроли. И за кулисами бывал, и на сцену выходил, и в реквизиторском цехе пропадал. Какие-то кинжалы оттуда таскал. Это был очень сильный манок, но посвятить жизнь театру тогда не хотелось.

- Вы интересуетесь спектаклями, которые сейчас ставят в Москве?

- Слежу за тем, что делают некоторые люди вне зависимости от площадок, на которых они работают и городов, в которых живут.

- А что последнее посмотрели?

- "Идеальный муж" во МХАТе. Прочитал отзывы, и мне стало интересно. Не жалею, что пошел.

- Какие на Ваш взгляд существуют пробелы в современной столичной театральной системе?

- Нужно очень внимательно относиться к обучению молодых художников и режиссеров. Пасти их, давать гранты, возможности. Вот сгорел ГИТИС. И нет единого решения, как сохранить эту уникальную организацию. Можно было бы временно перевести студентов в здание напротив. 10 лет стоит заколоченное строение бывшего издательства искусства. Но все преподаватели разобрали студентов по своим театрам, в которых тоже нет свободных комнат. Это инициатива лично педагогов. А государство?

- Дмитрий Анатольевич, в одном из интервью Вы сказали, что занимаетесь театром вне политики. А социальные темы в своих постановках затрагиваете?

- По-моему, никакие баррикады не могут волновать человечество больше, чем любовь или отсутствие любви. Или же тема жизни и смерти. Можно обвинить государство в том, что оно что-то плохо делает, но это уже будет не шекспировский подход. Мне больше нравится, когда о людях, а не о государстве.

Алла Панасенко