Максимально честно: Александр Добровинский о нудизме и половой жизни

"Максимальное приближение": Александр Добровинский



Он защищал Баскова, Киркорова, Волочкову и многих других представителей шоу-бизнеса, а зрители приходили в судебный зал посмотреть на него - адвоката со смешными очками и бессменной бабочкой, которую он не снимает даже на нудистском пляже. Ведущий "Максимального приближения" Максим Иксанов провел день с Александром Добровинским и задал своему герою немало вопросов.

К Вам в офис заходишь, как в какую-то шкатулку с драгоценностями.

- Вы первый человек, который меня здесь не обидел. Обычно говорят: "К Вам заходишь, как в музей!". Я всегда обижаюсь, потому что в музее такого нет.

Что в Вашем офисе важнее: рабочее содержание или само пространство?

- К адвокату заходят всегда в стрессе. Ты начинаешь рассказывать, что это - редчайший киноплакат, который нарисовал сам Маяковский. Но обычно все начинается с эротики.

У Вас здесь целая коллекция очков. Вот эти вообще крутые, выглядит как какой-то мощный бренд.

- Супер, да? Мне нравится, что Вы сказали, потому что это мой дизайн.

Вы - активный пользователь социальных сетей?

- Года два как я погрузился в Facebook и даже увлекся. Я, правда, сразу объявил, чтобы мне никогда в жизни никто ничего не писал про политику. У меня только позитив, юмор, балет и новости.

Как формировался Ваш стиль?



- Он сформировался на нудистском пляже, когда надо было чем-то отличаться от других. Мне было 19-20 лет, моя приятельница подарила мне бабочку. Через несколько часов мы поехали на пляж загорать. На пляже надо было раздеваться, потому что на нудистском пляже одетый человек выглядит вызывающе. Смеха ради я повязал на шею бабочку, и вот как-то так пошло с тех пор.

Когда, заходя к Вам, я прошел по Владимиру Ильичу, я предположил, что эти ковры задумывались как настенные.

- Ковры вообще должны вести половую жизнь, я так всегда считал.

У Вас в коллекции широко представлена советская эпоха, но при этом Ваша жизнь напоминает жизнь американского адвоката из красивого кино.



- Во всем виноват сатирический журнал "Крокодил". Там была дивная карикатура: был нарисован адвокат - низенький, толстенький, в бабочке с высокой шпалой рядом, моделью с большими глазами. Там была, конечно, надпись, что это - уродливая гримаса буржуазии, а родители считали: "Вот приличный человек!". Когда я попал в Штаты и увидел, что там все такие приличные люди, вот у меня образ и сложился.

Что является звездой Вашей коллекции?

- Наверное, я сам. На втором месте - религиозная буддийская ступа. Один из Далай Лам подарил ее Сталину. Люди, которые приходили из разных аукционных домов, падали в обморок и говорили, что я не должен это держать, а должен выставить ступу к ним на аукцион. Меня с этим предметом выгнали из дома, так как вещь буддийская и побывала в руках у Иосифа Виссарионовича. Поэтому лучше, если это будет в офисе, а не в приличном еврейском доме, где на шабат зажигают свечи и приходит раввин.

Вы говорите, Ваши услуги стоят дороже, чем у других.



- Минимальная стоимость очень нетрудного процесса - от 15 до 25 тысяч евро. Судьям интересно в кулуарах спросить: "А действительно Киркоров…?", "А вот Басков…?", "А Волочкова… да?" Недавно я захожу в зал суда, судья на меня смотрит и говорит: "О, бренд пришел!".

Мы едем в шикарном роллс-ройсе - скажите, у Вас не бывает чувства, что Вы теряете связь с реальностью?

- Расскажу один случай, и Вы поймете мой характер. Когда-то в Париже у меня был ресторан. 31 декабря, перед приходом гостей, вдруг, совершенно неожиданно, забастовала кухня. Я совершенно спокойно развязал бабочку и встал на кухню мыть посуду. В ресторане было много друзей, и они все заглядывали на кухню - увидеть такое зрелище. Все начали помогать мне. Это был самый веселый Новый год, который я когда-либо встречал. Мы ржали до потери пульса.

Есть ли у Вас мечта?

- Сделать предложение Татьяне Веденеевой. И, конечно, я хочу выиграть чемпионат России по гольфу. Снова.