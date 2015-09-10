Школьные учебники выложили в интернет

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Минобрнауки впервые выложило в открытый доступ школьные учебники с 1 по 11 класс.

Сайт School-collection.edu.ru представляет собой каталог материалов, разбитых на категории: "учебники и обучающая литература для школьников" и "методические материалы для учителей".

Всего на портале собрано более 111 тысяч материалов по всем предметам базового учебного плана и дополнительным дисциплинам.

На сайте также можно найти произведения русской и зарубежной классической музыки, цифровые копии шедевров русского искусства из фондов Третьяковской галереи, Русского музея и Эрмитажа.

Материалы, размещенные на сайте, разработаны специалистами учебно-образовательных центров, вузов, научно-исследовательских институтов и прошли апробацию у профессиональных педагогов.

Напомним, с нового учебного года около 30 московских школ могут пользоваться электронной библиотекой учебных материалов в рамках проекта "Школа новых технологий".

Ученики получили доступ к учебным пособиям, хрестоматиям и художественной литературе. Кроме того, в декабре планируется открыть доступ к платформе электронных образовательных материалов всем желающим: учащимся, учителям, родителям. Войти в библиотеку можно с помощью логина и пароля из общегородского электронного дневника МРКО.

Добавим, что успеваемость столичных школьников, которые пользовались электронными учебниками, выросла более чем на 10 процентов. Сейчас тестирование электронных учебников проходит в шести московских школах.

В эксперименте участвуют около 2,5 тысяч учеников и 60 преподавателей. При этом по итогам первого года тестирования, например, в школе №1995 успеваемость на уроках истории в седьмом классе выросла на 15 процентов, химии в восьмом классе – на 8 процентов, а биологии в пятом классе – на 18 процентов.

Кроме того, на уроках использовали интерактивные доски, также предполагается интеграция с электронными дневником, проектом "Электронная карта в образовании" и библиотекой.