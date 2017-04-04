Москва занимает ведущие позиции в рейтингах "умных городов" мира

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Москва активно занимается развитием информационных технологий и прочно входит в ведущие рейтинги "умных городов" мира, сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы.

"В Москве развиваются информационные технологии в области здравоохранения. Давно уже известна система ЕМИАС для записи ко врачу, электронные рецепты, электронные карты больных и так далее. Это и системы образования, которые включают в себя проход в школу, питание, дневники. Сегодня разрабатывается целая система нового поколения информатизации школ", – сказал мэр Москвы.

Он отметил, что в городе внедряются современные информационные решения в области городского транспорта, парковки, контроля за движением автомобилей.

Рост рынка информационно-коммуникационных технологий и связи в Москве за год составил 6,5 процента. По данным Telecom Daily, в течение 2016 года средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла на 35-40 процентов и в среднем составила в сетях 3G 12 Мбит/с, в сетях 4G – 18 Мбит/с.

Тарифы на сотовую связь снизились на 7 процентов, а мобильный интернет обходится москвичам в восемь раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка. Каждый четвертый москвич пользуется мессенджерами.

Доля интернет-торговли в общем объеме розничной торговли в Москве достигла восьми процентов.