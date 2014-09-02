К 2018 году клубы РФПЛ смогут заявлять только шесть легионеров на сезон

Министерство спорта РФ планирует последовательно ужесточить лимит на легионеров во всех игровых видах спорта. Минспорта уже подготовило соответствующий законопроект, сообщает издание "Бизнес-Онлайн".

Так, с 1 января 2015 года может быть ограничена допустимая доля иностранцев, внесенных в заявку на сезон, в размере 95% от общей численности игроков, которые могут одновременно находиться на площадке. В итоге в футболе клуб мог бы располагать в общей заявке 10 футболистами-легионерами (95% - 10 из 11), в хоккее - пятью.

При этом законопроект предусматривает дальнейшее ужесточение лимита: 80% в 2016 году, 70% в 2017-м и 60% в 2018-м. Таким образом, к 2018 году в заявке футбольных клубов на сезон должно быть лишь шесть легионеров, а в хоккейных - только три.

По информации издания, законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии Государственной думы.

Ранее министр спорта Виталий Мутко заявлял, что практика натурализации иностранных спортсменов в России будет продолжена.

"Мы не будем закрывать свою страну, точечная натурализация будет, но именно точечная. Необходимо опираться на собственные кадры и ресурсы. Работаем мы в детском спорте пока неважно. Мы начнем материально-техническую базу детских школ приводить в порядок, начнем строить типовые школы для всех видов спорта.

Ясно, что сегодня нужно побеждать. И в тех видах, в которых мы не имеем пока традиций, можно привлекать иностранных тренеров и спортсменов", - отмечал Мутко.