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Спорт

02 сентября 2014, 19:26

К 2018 году клубы РФПЛ смогут заявлять только шесть легионеров на сезон

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Министерство спорта РФ планирует последовательно ужесточить лимит на легионеров во всех игровых видах спорта. Минспорта уже подготовило соответствующий законопроект, сообщает издание "Бизнес-Онлайн".

Так, с 1 января 2015 года может быть ограничена допустимая доля иностранцев, внесенных в заявку на сезон, в размере 95% от общей численности игроков, которые могут одновременно находиться на площадке. В итоге в футболе клуб мог бы располагать в общей заявке 10 футболистами-легионерами (95% - 10 из 11), в хоккее - пятью.

При этом законопроект предусматривает дальнейшее ужесточение лимита: 80% в 2016 году, 70% в 2017-м и 60% в 2018-м. Таким образом, к 2018 году в заявке футбольных клубов на сезон должно быть лишь шесть легионеров, а в хоккейных - только три.

По информации издания, законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии Государственной думы.

Ранее министр спорта Виталий Мутко заявлял, что практика натурализации иностранных спортсменов в России будет продолжена.

"Мы не будем закрывать свою страну, точечная натурализация будет, но именно точечная. Необходимо опираться на собственные кадры и ресурсы. Работаем мы в детском спорте пока неважно. Мы начнем материально-техническую базу детских школ приводить в порядок, начнем строить типовые школы для всех видов спорта.

Ясно, что сегодня нужно побеждать. И в тех видах, в которых мы не имеем пока традиций, можно привлекать иностранных тренеров и спортсменов", - отмечал Мутко.

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