Задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в столице

Одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов задержали на северо-востоке столицы, передает телеканал "Москва 24". В операции по задержанию участвовали следователи совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии.
Отмечается, что задержанный в ходе нападения получил ранение, однако с места происшествия все же скрылся. Сейчас подозреваемого доставили в медицинское учреждение, и после оказания необходимой помощи следователи приступят к проведению следственных действий. Личность и местонахождение третьего соучастника устанавливается.
"Во время проведения совместной спецоперации сотрудников главного управления столичной полиции и бойцов Росгвардии задержан один из подозреваемых в нападении на сотрудников инкассации на северо-востоке Москвы. Установлено, что ранее в ходе нападения на инкассаторов он получил ранения, однако с места происшествия скрылся. В настоящее время мужчина доставлен в медицинское учреждение города, после оказания необходимой медицинской помощи следователи планируют приступить к проведению необходимых следственных действий", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
В ходе завязавшейся перестрелки один из налетчиков – а всего их трое – был убит. По словам очевидца случившегося, еще один из налетчиков был ранен. Один из инкассаторов получил два огнестрельных ранения в живот, и врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Деньги нападавшим забрать не удалось и они скрылись на белом микроавтобусе Peugeot. Для поиска грабителей в Москве был введен план "Перехват". Машину нападавших обнаружили на улице Лескова.
Также в Сети появилось видео с места происшествия. По факту нападения на инкассаторов возбуждено уголовное дело. Как заявили в "Почте России", их сотрудники и клиенты не пострадали.