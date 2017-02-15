Задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в столице

Одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов задержали на северо-востоке столицы, передает телеканал "Москва 24". В операции по задержанию участвовали следователи совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии.

Отмечается, что задержанный в ходе нападения получил ранение, однако с места происшествия все же скрылся. Сейчас подозреваемого доставили в медицинское учреждение, и после оказания необходимой помощи следователи приступят к проведению следственных действий. Личность и местонахождение третьего соучастника устанавливается.

"Во время проведения совместной спецоперации сотрудников главного управления столичной полиции и бойцов Росгвардии задержан один из подозреваемых в нападении на сотрудников инкассации на северо-востоке Москвы. Установлено, что ранее в ходе нападения на инкассаторов он получил ранения, однако с места происшествия скрылся. В настоящее время мужчина доставлен в медицинское учреждение города, после оказания необходимой медицинской помощи следователи планируют приступить к проведению необходимых следственных действий", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.