Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля 2017, 08:27

Безопасность

Задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в столице

Одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов задержали на северо-востоке столицы, передает телеканал "Москва 24". В операции по задержанию участвовали следователи совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии.

Отмечается, что задержанный в ходе нападения получил ранение, однако с места происшествия все же скрылся. Сейчас подозреваемого доставили в медицинское учреждение, и после оказания необходимой помощи следователи приступят к проведению следственных действий. Личность и местонахождение третьего соучастника устанавливается.

"Во время проведения совместной спецоперации сотрудников главного управления столичной полиции и бойцов Росгвардии задержан один из подозреваемых в нападении на сотрудников инкассации на северо-востоке Москвы. Установлено, что ранее в ходе нападения на инкассаторов он получил ранения, однако с места происшествия скрылся. В настоящее время мужчина доставлен в медицинское учреждение города, после оказания необходимой медицинской помощи следователи планируют приступить к проведению необходимых следственных действий", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 14 февраля возле отделения "Почты России" на улице Римского-Корсакова. Грабители открыли огонь по инкассаторам Главного центра специальной связи. Всего очевидцы слышали не менее 14 выстрелов.

В ходе завязавшейся перестрелки один из налетчиков – а всего их трое – был убит. По словам очевидца случившегося, еще один из налетчиков был ранен. Один из инкассаторов получил два огнестрельных ранения в живот, и врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Деньги нападавшим забрать не удалось и они скрылись на белом микроавтобусе Peugeot. Для поиска грабителей в Москве был введен план "Перехват". Машину нападавших обнаружили на улице Лескова.

Также в Сети появилось видео с места происшествия. По факту нападения на инкассаторов возбуждено уголовное дело. Как заявили в "Почте России", их сотрудники и клиенты не пострадали.

инкассаторы следствие задержания нападения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика