Размер социальных выплат и пособий в столице увеличился вдвое – Петросян

Фото: ТАСС

Московские власти с начала года вдвое увеличили большинство социальных выплат и компенсаций населению. Об этом сообщил M24.ru глава столичного департамент социальной защиты населения Владимир Петросян.

"С первого января мы и так повысили все московские выплаты, – добавил Петросян. – Пособие на ребенка повысил на 500 рублей, в два раза повысили продовольственные сертификаты с 500 рублей до 1000 рублей, выплаты к 70-летию Победы также увеличили в два раза с 5 тысяч до 10 тысяч рублей".

По словам руководителя департамента, все социальные выплаты и пособия для москвичей сохранятся согласно планам бюджета. В 2015 году на социальную поддержку населения предусмотрено порядка 330 миллиардов рублей. "В Москве никаких изменений нет, все идет по плану бюджета на этот год", – заявил Петросян.

Глава департамента отметил, что остальными выплатами занимаются федеральные власти. "Какое решение примет федеральное правительство, так мы и будем действовать", – пояснил он.

Напомним, в понедельник правительство России внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается приостановить до 1 января 2016 года индексацию окладов государственных гражданских служащих, военнослужащих, должностных окладов судей, социальных выплат, пособий и компенсаций.

Согласно законопроекту, в 2015 году эти выплаты вырастут лишь на 5,5 процента. А вторая часть индексации отложена на февраль-март 2016 года, когда станет известна реальная инфляция за 2015 год.

Ранее Минфин России предлагал вообще не индексировать социальные выплаты и зарплаты бюджетников в 2015 году. Глава ведомства Антон Силуанов заявлял, что эти меры позволят снизить нагрузку на бюджет этого и будущего годов, а также помогут снизить спрос на импортную продукцию.

Ранее Петросян сообщал M24.ru, что столичные власти помогут горожанам, потерявшим работу и оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за кризиса. Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости – даже одежду.

Отметим, в 2015 году на социальную поддержку населения предусмотрено порядка 330 миллиардов рублей. В том числе, в бюджете уже запланировано порядка двух миллиардов рублей на антикризисную помощь нуждающимся москвичам. Кроме того, горожане, могут бесплатно обратиться в городскую психологическую службу.

Анатолий Федотов