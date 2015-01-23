Создатели Tom Clancy's The Division выпустят игру про робота-садовника

Фото: store.steampowered.com

Студия Reflections, работающая над Tom Clancy's The Division, анонсировала минималистичную игру с полигонной мультяшной графикой Grow Home. Проект планируется выпустить только на PC.

Сами создатели описывают свое детище, как "игру, в которой нужно постоянно двигаться вверх".

Главный персонаж – дроид BUD (Botanical Utility Droid), странствующий по далеким планетам. Он ищет семена растений, чтобы посадить их в своем мире и вернуть кислород. Вам нужно будет покорять горы и отвесные стены, поднимаясь все выше, и выше, и выше.

Над Grow Home трудится команда из восьми человек. Игра поступит в продажу 4 февраля в Steam.

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