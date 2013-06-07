Советский дворик появится в парке "Музеон"

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке искусств "Музеон" 8 июня предлагают отметить День соседа. На площадке перед "Третьяковкой" обустроят уютный двор из советского прошлого. Здесь пройдет чемпионат по прыжкам в резиночку и на скакалке, также можно будет поиграть в классики, шахматы, шашки и принять участие в большом чаепитии.

Программу дополнят мастер-классы по рисованию на заборе и асфальте. Всех желающих научат создавать объемные иллюстрации, конструировать волшебные коробки. Еще в парке будут раздувать настоящий самовар, угощать пряниками, читать вслух стихи, сообщили в "Музеоне".

Весь день в парке будет греметь по-летнему бодрая музыка от коллективов "Путешествия в Рим" и "Город Друг".

Добавим, что уютный советский дворик в "Музеоне" организуют в рамках спецпроекта "С Городом на ты".

Вход бесплатный для всех желающих.