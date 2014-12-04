Полицейские изъяли 65 игровых автоматов в клубе на северо-востоке Москвы

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Столичные полицейские закрыли подпольный игровой клуб на северо-востоке столицы. В нелегальном игорном заведении правоохранители изъяли 65 единиц оборудования.

Незаконный клуб располагался на продовольственном рынке по Анадырскому проезду и осуществлял свою деятельность под вывеской "Спортбар", сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В отношении сотрудников заведения, которые находились в клубе в момент проверки, составили протоколы об административном правонарушении.

Полиция разыскивает организаторов нелегального бизнеса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.