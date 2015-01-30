В Нагатине завершено строительство храма святителя Спиридона

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В районе Нагатино завершены работы по возведению церкви святителя Спиридона на 500 прихожан, сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Полностью выполнена внешняя отделка храма, построена ограда, возведен дом причта. Несмотря на то, что общестроительные работы закончены, есть еще несколько нюансов, которые нужно доделать, чтобы храм был сдан во всем великолепии. В частности, завершить внутренние работы в доме причта", - передает слова Ресина Стройкомплекс Москвы.

Он отметил, что это один из самых красивых храмовых комплексов. "Здесь все сделано в одном стиле: и храм, и дом причта, и ограда. Иконостас выполнен из фарфора екатеринбургскими мастерами", - отметил он.

Кроме того, летом прошлого года на главный купол был установлен уникальный крест, выполненный специально для этой церкви. Высота крест - 4,5 метра, он украшен вызолоченным ажурным узором. При этом вставки цветного стекла на кресте, оснащенные светодиодами, светятся в темное время суток.

По слова Ресина, в скором времени будет объявлен конкурс среди иконописцев, которые хотели бы поучаствовать в написании образов для нового собора.

Ранее Владимир Ресин сообщал, что в Москве в рамках программы "200 храмов" возведено 22 храма и 79 деревянных часовен. "Программа нашла отклик у москвичей. Помимо построенных, еще 30 храмов находятся в стадии строительства", - сказал Ресин.

Он отметил, что уже оформлены права Русской православной церкви на 148 земельных участков для дальнейшего строительства, причем четыре из них - в Новой Москве.

Напомним, что с учетом присоединенных территорий в городе планируется возвести 380 церквей, а программу хотят переименовать в "Москву златоглавую".