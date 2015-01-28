Из столичного храма украли медальон с мощами святых Петра и Павла

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Из храма Покрова Пресвятой Богородицы на Волоколамском шоссе похитили медальон с частицами мощей святых Петра и Павла.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, 27 января в полицию поступило сообщение о том, что накануне в помещение храма вошел неизвестный и "похитил предмет культа".

Похищенный медальон был привезен из Италии и подарен храму одним из прихожан, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Внутри латунного изделия находятся частицы мощей святых Петра и Павла, древа Христа Господня, а также мощей других христианских святых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность".

Напомним, в ноябре прошлого года на юго-западе столицы неизвестный ограбил храм священномученика Владимира. Добычей злоумышленника стали 100 тысяч рублей и ценные вещи.