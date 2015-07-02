Застройщика храма на Ходынском поле могут оштрафовать на 1 млн рублей

Фото: sergiy-hram.ru

Строительство храма в честь преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле ведется незаконно. Речь идет об организации самовольной стройплощадки, пояснил m24.ru начальник отдела по контролю за местами производства работ Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Кривошеев.

По его словам, в объединение поступило большое количество жалоб по этому вопросу. В отношении прихода храма было возбуждено административное производство по факту организации самовольной стройплощадки. За подобное нарушение юрлицу грозит штраф 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

"В ходе исследования мы установили, что начаты работы по строительству храма, организована строительная площадка. При этом ордер на обустройство этой строительной площадки объединением не оформлялся, заявок не поступало", – сказал Андрей Кривошеев.

Он добавил, что, поскольку ведутся работы капительного строительства, ОАТИ направило обращение в комитет государственного строительного надзора для рассмотрения в рамках компетенции этого ведомства.

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского на Ходынском после был построен в 1893 году для войск Московского гарнизона. В 1920-х годах по решению московского политотдела Красной Армии храм был снесен как "мешающий политработе с красноармейцами". В августе 2000 году по благословению патриарха Алексия II был создан приход храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле.



Еще один скандал вокруг строительства храма произошел на днях на северо-востоке столицы – в парке "Торфянка", расположенном в Лосиноостровском районе. Там была прекращена подготовка к возведению храма до решения суда.

Префект СВАО Валерий Виноградов призвал депутатов Госдумы, Мосгордумы и Лосиноостровского района "не использовать ситуацию в тех или иных интересах", а также обратился к иерею Олегу Шалимову с просьбой "не допускать никакого молитвенного стояния в парке".

По решению Мосгорсуда дело повторно находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

В парке "Торфянка" несколько дней подряд проходили акции противников и сторонников строительства храма, которые не могут прийти к единому мнению.

Жители Лосиноостровского района выступили против строительства храма

Противники строительства говорят, что среди них тоже немало верующих, но из-за будущего комплекса они могут лишиться прогулочной зоны. "Мы два года мы боремся за свой парк. Мы пытались объяснить, что есть пустыри. Можете построить церковь там. Два благих дела: и парк облагородили, и пустошь застроили", - отмечают жители района.

Кроме того, противники стройки уверены, что работы ведутся незаконно.

С 2010 года в столице действует программа строительства "200 храмов". Ее цель – обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности.

Программа реализуется за счет пожертвований от частных лиц и компаний. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В апреле 2015 года Сергей Собянин поддержал идею о переименовании программы "200 храмов". С инициативой о переименовании программы к мэру обратился патриарх Кирилл.

"Число храмовых комплексов, которые предполагается построить, увеличивается в полтора раза. Название нашей программы "200 храмов" становится очень условным. Может быть, предложить москвичам подумать о том, как могла бы могла называться наша программа без цифр", – сказал он.