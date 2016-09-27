ХК "Феникс" пятый раз выиграл "Кубок Мышкина"

Фото предоставлено организаторами

Шестой международный хоккейный турнир любительских команд "Кубок Мышкина" прошел 25 сентября на арене Дворца спорта "Янтарь". За главный трофей боролись 16 коллективов из восьми стран мира, сообщили m24.ru организаторы мероприятия.

В финальном матче, как и год назад, сошлись две московские команды – "Феникс" и "АМК". Встреча была обоюдоострой: действующий чемпион – опытный "Феникс" – владел инициативой. В свою очередь соперники не упускали моменты для контратак, сохраняя интригу в матче.

Главный тренер ХК "Феникс" Геннадий Королев признался, что противостоять "АМК" было очень трудно. "Финалов, конечно, легких не бывает, и мы были готовы к борьбе. Вратарь соперника играл очень уверенно, поэтому нам никак не удавалось обеспечить себе комфортное преимущество", – подчеркнул он.

Однако подопечные Королева в итоге первыми распечатали чужие ворота. Автором заброшенной шайбы стал Андрей Постнов, но через несколько минут 38 номер "АМК" восстановил равенство. К окончанию основного времени на табло горели две двойки, а это означало, что командам предстояло провести на льду еще минимум десять минут.

В дополнительное время "Феникс" все-таки смог дожать "АМК": Вадим Хволес подарил своей команде красивую победу. Пятую победу в "Кубке Мышкина".

Несмотря на то, что обладатель Кубка не изменился, легендарный советский вратарь, человек, в честь которого назван турнир, Владимир Мышкин отметил, что уровень участников заметно растет, а потому в следующем году Кубок обязательно состоится: "Я очень рад, что турнир развивается, становится популярнее и собирает с каждым годом все больше команд. Хочу поблагодарить всех за хороший хоккей и любовь к нашему родному виду спорта".

Также на церемонии закрытия присутствовал Олимпийский чемпион по хоккею, защитник сборной СССР Сергей Бабинов. После награждения победителей он обратил внимание на то, что с этого сезона в рамках "Кубка Мышкина" проходит еще и детское первенство.

"Теперь турнир проходит и среди детских команд, – сказал Бабинов. – Это очень интересно и важно для развития хоккея. Я желаю организаторам не останавливаться и активно развивать и это направление".

До следующего турнира еще целый год. А пока заслуженный трофей будет вновь охранять "Феникс", который полностью оправдывает название своего клуба, символизируя вечное обновление – по крайне мере, обновление чемпионского звания.

