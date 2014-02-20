Форма поиска по сайту

20 февраля 2014, 17:19

На СЮПе пройдет финал любительского турнира по стрит-хоккею

Фото: ИТАР-ТАСС

22 февраля на катке СЮП (Стадион юных пионеров) состоится финал любительского турнира по стрит-хоккею на кубок "Русская Зима - 2014". Участие в нем примут как мужские, так и женские команды.

Соревнование организовано катками "Русская Зима" и Молодежной хоккейной лигой. Откроют финал женские команды - среди представительниц прекрасного пола стрит-хоккей с каждым годом становится все популярней.

Победителей турнира ждут не только медали, но и ценные призы. Впрочем, без награды не останется никто: остальные участники игр получают поощрительные подарки. Кстати, поздравлять спортсменов-любителей будут признанные звезды хоккея.

