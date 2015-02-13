Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

13 февраля, 04:56

Российские хоккеистки завоевали золото Универсиады, обыграв канадок

хоккей медали сборная России Универсиада

Фото: ТАСС

Женская сборная России по хоккею выиграла зимнюю Универсиаду, вторая часть которой проходит в испанской Гранаде. В финальном матче россиянки победили команду Канады со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), сообщает ТАСС.

Шайбы забросили Анна Шохина (23-я и 44-я минута) и Валерия Павлова (53).

Женская сборная России по хоккею принимает участие в Универсиадах второй раз. Впервые это произошло в декабре 2013 года в Италии. Тогда россиянки в финале уступили команде Канады со счетом 0:5.

В групповом турнире нынешней Универсиады сборные России и Канады уже встречались друг с другом. Тогда успех также праздновали россиянки - 3:1.

Ранее определился бронзовый призер Универсиады-2015, которым стала команда Японии, обыгравшая в матче за третье место китаянок - 3:1.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать