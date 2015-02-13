Российские хоккеистки завоевали золото Универсиады, обыграв канадок

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Женская сборная России по хоккею выиграла зимнюю Универсиаду, вторая часть которой проходит в испанской Гранаде. В финальном матче россиянки победили команду Канады со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), сообщает ТАСС.

Шайбы забросили Анна Шохина (23-я и 44-я минута) и Валерия Павлова (53).

Женская сборная России по хоккею принимает участие в Универсиадах второй раз. Впервые это произошло в декабре 2013 года в Италии. Тогда россиянки в финале уступили команде Канады со счетом 0:5.

В групповом турнире нынешней Универсиады сборные России и Канады уже встречались друг с другом. Тогда успех также праздновали россиянки - 3:1.

Ранее определился бронзовый призер Универсиады-2015, которым стала команда Японии, обыгравшая в матче за третье место китаянок - 3:1.