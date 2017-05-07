Сборная России по хоккею забросила 10 шайб в ворота итальянцев

Фото: ТАСС/Анна Юргенсон

Сборная России по хоккею разгромила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча в Кельне завершилась со счетом 10:1.

Для россиян это вторая победа на турнире.

Шайбы в ворота соперника забросили следующие игроки: Сергей Андронов на 10-й и 59-й минутах, Владислав Наместников – на 36-й и 46-й, Артемий Панарин – на 37-й и 51-й, Евгений Дадонов – на 19-й, Никита Кучеров – на 25-й, Сергей Плотников – на 44-й и Сергей Мозякин – на 46-й.

Итальянская сборная за всю игру отличилась лишь раз – на 24-й минуте зайбу забросил Томмазо Траверса.