07 марта 2017, 20:12

Безопасность

Почти девять тысяч документов ЦРУ по киберразведке опубликовали WikiLeaks

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Почти девять тысяч документов ЦРУ по киберразведке были опубликованы сайтом WikiLeaks.

Сотрудники портала говорят, что это была лишь первая часть крупнейшей утечки документов ЦРУ в истории. Проект получил название Vault 7.

WikiLeaks считает, что первая часть опубликованных данных способна дать полное представление об объеме и содержании "хакерской" программы разведывательного ведомства.

В частности, WIkiLeaks обвиняет ЦРУ в отправке хакеров во Франкфурт-на-Майне, где, по мнению представителей портала, на базе консульского центра США базируется "хакерское" подразделение ведомства.

Присланные во Франкфурт-на-Майне хакеры должны были представляться техническими консультантами, а Госдеп выдал им дипломатические паспорта.

Вместе с тем, в документах говорится о целом арсенале вредоносных программ, которые используются в смартфонах Apple, Google, а также на ОС Windows и даже в телевизорах Samsung.

