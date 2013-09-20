В Москве возрос уровень заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве возрос сезонный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом заявила главный санитарный врач города Елена Андреева.

Количество заболевших гриппом и простудными инфекциями увеличилось за неделю на 60 процентов, сообщает пресс-служба правительства Москвы. Всего с начала эпидемического сезона в Москве зафиксировано более 85 тысяч случаев заболевания простудой и гриппом.

Тем не менее, ситуация остается под контролем. Эпидемический порог пока превышен только среди детей, возраст которых не достигает двух лет.

По сравнению с прошлым годом количество заболевших незначительно превышает прошлогодние показатели за аналогичный период времени.

В Москву уже начала поступать вакцина для прививок от гриппа. В настоящий момент лечебные учреждения уже получили почти половину от необходимого количества препаратов. Около 200 тысяч доз вакцины закупит столичный департамент здравоохранения.

Завершить вакцинацию населения планируется к началу ноября. Прививки будут сделано более 2 миллионам москвичей, из которых почти половина - дети.

По словам главы департамента образования Исаака Калины, мероприятия по вакцинации детей будут проводиться в столичных школах.