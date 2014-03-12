Заболеваемость гриппом и ОРВИ пойдет на спад в апреле

Фото: ИТАР-ТАСС

В Роспотребнадзоре прогнозируют спад заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в начале апреля, сообщила врио главы ведомства Анна Попова.

Она отметила, что эпидемический сезон должен завершиться с уходом детей на каникулы, пишет "Интерфакс". "после того, как дети вернутся, мы не ожидаем превышения эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ", - заявила Попова.

По данным Роспотребнадзора, число заболевших гриппом и ОРВИ в Москве за прошлую неделю осталось на прежнем уровне - около 670 человек на 100 тысяч населения. Данный порог заболеваемости на 28,3% ниже эпидемического порога.

Напомним, ранее глава управления организации медицинской помощи детям и матерям департамента здравоохранения Ирина Калиновская рассказала, что эпидемия гриппа этой весной москвичам не грозит. "Очень хорошо прошла программа вакцинации против гриппа, в том числе и детского, и взрослого населения. Мы с этим связываем то, что нет эпидемии, несмотря на колебания погоды", - сообщила она.