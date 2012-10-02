В конце осени в России ожидается эпидемия гриппа. Для ее профилактики медики планируют вакцинировать 32 миллиона россиян

В столице началась вакцинация против гриппа. В первую очередь, иммунизации подвергнутся врачи, учителя, соцработники, школьники и люди тех профессий, кому часто приходится контактировать с большим количеством граждан.

По мнению главного санитарного РФ Геннадия Онищенко, здоровье людей напрямую зависит от своевременно сделанной прививки и начала отопительного сезона.

Прививки против гриппа уже сделали более двух миллионов человек по всей стране. В восьми регионах России эпидемический порог уже превышен. В столице ситуация пока под контролем, но медики не исключают резкого увеличения заболеваемости.

Планируется, что прививки сделают примерно 32 миллионам человек. Иммунизация будет производиться отечественными вакцинами "Гриппол" и "Гриппол плюс".

Неделей ранее Онищенко заявил, что водка и вино не подходят для лечения простуды и гриппа.

Онищенко порекомендовал использовать в качестве народных средств для укрепления иммунитета соки, морсы, отвары и травы.