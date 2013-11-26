Москва сэкономила 105,4 миллиарда рублей на госзакупках в 2013 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Экономия средств бюджета Москвы на госзакупках составила 105,4 миллиарда рублей в 2013 году.

Как сообщил журналистам глава департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев, риск коррупционной составляющей удалось снизить на 35%.

При этом чиновник отметил, что в ведомстве предусмотрена обязательная ротация кадров совместно с обязательным тестированием сотрудников на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что 9 декабря пройдет пресс-конференция "Противодействие коррупции: предложения правительства Москвы и международные практики", в ходе которой на сайте тендерного комитета можно будет задать вопросы о коррупции в сфере госзакупок.