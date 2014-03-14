Закупщикам могут разрешать заключать контракты с одним поставщиком

Фото: ИТАР-ТАСС

Заказчикам с годовым объемом госзакупок до 1 миллиона рублей могут разрешить заключать контракты с единственными поставщиками. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, многие заказчики тратят на закупки менее 100 тысяч рублей в месяц и им не выгодно содержать для этого специальных сотрудников или проводить длительные аукционы.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность для таких заказчиков проводить закупки у единственного поставщика без проведения сложных процедур. Учитывая, что объемы и число сделок здесь не велики, контролировать их можно и в таком режиме", - рассказал один из авторов законопроекта депутат Игорь Игошин.

По его словам, подобный механизм в законодательстве уже предусмотрен, но его действие распространяется только на сельские поселения. "Думаю, совершенно справедливо освободить от избыточной нагрузки и другие организации с небольшими объемами закупок", - сказал депутат.

Отметим, что сейчас при осуществлении закупки у единственного поставщика закон о контрактной системе устанавливает порог в 5 процентов от размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в течение года.