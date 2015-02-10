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Мэр Москвы

10 февраля, 15:27

Власти запретили госзакупки товаров роскоши

госзакупки запрет Сергей Собянин предметы роскоши антикризисный план

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Сергей Собянин поручил сократить численность служащих органов исполнительной власти, а также отказаться от закупок за счет бюджета товаров роскоши. Эти меры вошли в антикризисный план властей, озвученный на заседании президиума правительства.

"В первую очередь речь идет о сокращении управленческих издержек, о сокращении бюрократического аппарата и отказе от закупок товаров и услуг, которые не являются первоочередными. С другой стороны, мы должны максимально сохранить и социальные расходы, и инвестиционные расходы для поддержания социальной и экономической стабильности в городе", - приводит слова Собянина корреспондент M24.ru.

Напомним, Сергей Собянин утвердил антикризисный план развития Москвы на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.

Важнейшими направлениями антикризисного плана города также являются:

  • поддержка предприятий реального сектора и сферы услуг, развитие импортозамещения;
  • поддержка транспортной отрасли;
  • поддержка строительного комплекса;
  • снижение административных барьеров для ведения бизнеса, поддержка предпринимательства;
  • повышение эффективности бюджетных расходов.

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Так, в сфере социальной поддержки граждан предполагается сохранить действующие льготы и социальные гарантии москвичей, оказывать дополнительную адресную поддержку нуждающимся категориям граждан. "На это из резервного фонда выделят 1,7 миллиарда рублей", - отметил Сергей Собянин. Кроме того, власти будут в полном объеме обеспечивать горожан лекарствами, а также:

  • разрабатывать дополнительные мероприятия по подготовке и переподготовке кадров в целях снижения напряженности на рынке труда;
  • принимать дополнительные меры по поддержке ипотечного жилищного кредитования;
  • реализовывать меры по защите участников долевого строительства с целью недопущения появления "обманутых дольщиков";
  • мониторить ситуации на рынке труда города Москвы;
  • следить за задолженностями по зарплате.

Напомним, проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено. Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.

Сюжет: Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год

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