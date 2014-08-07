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Московские власти опубликуют IP-адреса недобросовестных поставщиков, c помощью которых участники торгов организуют картельные сговоры. Также в открытый доступ выложат информацию о компаниях, которые одинаково заполняют техническое задание. Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев сообщил M24.ru, что работа в этом направлении начнется после сентября. Как уточнил его заместитель Александр Лукин, перечень может появиться на сайте тендерного комитета.

"Начнем публиковать сведения о тех, кто работает с одних IP-адресов, и сами адреса после сентября. Не понимаю, почему у самого бизнес-сообщества не возникает нетерпимого отношения к таким действиям", – заявил Дегтев.

Замруководителя департамента по конкурентной политике Александр Лукин уточнил, что, скорее всего, публиковать данные будут на официальном сайте тендерного комитета. "Пока ведем банк недобросовестных участников торгов для себя: мониторим, сколько раз заявитель участвовал в торгах по реализации имущества, каким был характер участия, делал ли он ценовые предложения в ходе торгов и сколько раз побеждал. Перед самим аукционом дополнительно проверяем всех участников через СПАРК [Система профессионального анализа рынков и компаний. – M24.ru] на их аффилированность, чтобы заранее прогнозировать поведение таких компаний на аукционе", – сказал он.

Лукин уточнил, что сейчас ведомство вырабатывает критерии, по которым поставщики могут попасть в новый черный список. "Где будем публиковать – пока не определили, но, думаю, начнем с сайта тендерного комитета", – отметил он.

Федеральная антимонопольная служба возбуждает дела против поставщиков на основании сходства их IP-адресов. При картельном сговоре бизнесмены, как правило, заранее договариваются между собой, передают флэшки и электронные подписи одному человеку, который с одного компьютера торгуется сам с собой на электронной площадке. В итоге стоимость контракта для вида снижается на 0,5 процента и товар поставляется по завышенной цене, которую участники сговора делят между собой. С конца прошлого года московское отделение федеральной антимонопольной службы возбудило более 60 дел по факту картельных сговоров. За первое полугодие 2014 года нарушителей оштрафовали более чем на 200 миллионов рублей. Суммарная стоимость заказов, при реализации которых были выявлены сговоры, – более 1 миллиарда рублей.

Сейчас список недобросовестных поставщиков ФАС публикует на Портале закупок. В московском управлении ФАС M24.ru рассказали, что реестр содержит следующую информацию о поставщиках: название юридического лица или фамилию, имя, отчество физлица, место нахождения юрлица, ФИО учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов и лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридического лица, а также ИНН.

В УФАС не против и публикации IP-адресов нарушителей. "Мы в целом за любое расширение публичности. Везде, где можно недобросовестных предпринимателей выводить на всеобщее обозрение, это надо делать", – отметили в ведомстве.

В управлении напомнили, что заказчик может направить документы о недобросовестном поставщике в УФАС, если контракт расторгнут по решению суда – тогда управление сразу принимает решение о включении поставщика в реестр. "Если поставщик не стал заключать контракт на стадии его подписания или если заказчик отказался от контракта из-за нарушений условий поставщиком, то в УФАС собирается комиссия, которая и выносит решение", – сказали в ведомстве. Если поставщик попал в реестр недобросовестных поставщиков, он не может участвовать в госзакупках два года. Решение может изменить только суд.

Директор некоммерческого партнерства "Информационная культура" Иван Бегтин отметил, что публикация IP-адресов усложнит жизнь недобросовестным участникам торгов, но они будут искать новые способы организации картельного сговора.

"Когда вы подсоединяетесь к какому-либо серверу, ваш IP-адрес туда сообщается. В данной ситуации есть пути обхода: можно сесть в соседнее кафе с ноутбуком или подключиться через мобильное устройство. Если начнут публиковать адреса, люди будут подстраховываться и работать с разных компьютеров. А это может усложнить процесс, выявлять нарушителей станет сложнее", – отметил он.

Адвокат Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев сказал, что так как для участия в торгах компании добровольно предоставляют свои данные, то публиковать их в случае нарушения – право департамента.

"На мой взгляд, уже после однократного нарушения данные компании можно вносить в банк недобросовестных поставщиков. IP-адрес тоже не является секретной информацией. Однако обвиняемая компания имеет право обратиться в суд, чтобы оспорить такие действия, если она считает их неправомерными", – заключил он.

Наталья Савельева