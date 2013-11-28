МФЦ - это переходный период к оказанию госуслуг онлайн - Степанов

"Интервью": МФЦ будут работать без выходных - Алексей Степанов

Оказание государственных услуг населению, которые в настоящее время предоставляют многофункциональные центры, в ближайшем будущем может перейти в электронный вид, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" председатель комитета государственных услуг столицы Алексей Степанов.

"Сегодняшняя работа МФЦ - это некий переходный период к ситуации, когда оказание услуг населению в большей своей части перейдет в электронный вид. Это и есть наш основной приоритет в развитии и наша целевая установка", - заявил Алексей Степанов.

Он также отметил, что с 9 января МФЦ будут работать без выходных: москвичи смогут получать в них госуслуги ежедневно с 08.00 до 20.00.

Напомним, в многофункциональных центрах можно получить 234 документа от 21 органа власти. Там можно записать ребенка в школу или детский сад, оформить пособие, российский или заграничный паспорт, зарегистрировать право собственности на жилое помещение и многое другое.

На данный момент в столице функционирует 65 МФЦ, которые обслуживают жителей 67 районов. Число окошек в каждом МФЦ достигает 30-40. Здесь работает система единой электронной очереди, универсальные специалисты помогают решить несколько вопросов одновременно, а время ожидания своего номера на электронном табло составляет не более 15 минут.

Многофункциональные центры (МФЦ) - это городская структура, которая работает по принципу единого окна и занимается оформлением разного рода документов. Сейчас в МФЦ можно получить 234 документа от 21 органа власти, среди которых департаменты соцзащиты, ЖКХ, природопользования и молодежной политики, а также ЗАГС, Центр жилищных субсидий, Мосжилинспекция, НИиПИ Генплана, инженерные службы, префектуры, управы районов, БТИ, УФМС, УФНС, Пенсионный фонд и Росреестр. В частности, москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт в 54 МФЦ всего за две недели.