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Мэр Москвы

27 августа 2014, 14:10

Сотрудники МФЦ создадут образ нового московского чиновника – Собянин

госуслуги МФЦ чиновники Сергей Собянин

Сергей Собянин поручил обсудить работу МФЦ с москвичами

Сотрудники МФЦ должны создать своей работой образ нового московского чиновника, заявил Сергей Собянин на встрече с участниками краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг".

"МФЦ – это не просто отделение по выдаче услуг, это образ московского чиновника. Работники центров представляют государство, находятся на передовой, к ним обращаются миллионы людей, и от их поведения и стиля работы зависит отношение к власти, а также само качество предоставляемых услуг. Надеюсь, благодаря их работе звание московского чиновника из ругательного превратится в положительное", – отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин также добавил, что в многофункциональных центрах не должно быть текучки кадров. "Важно, чтобы сохранялся костяк, а также существовала возможность карьерного роста, иначе мы просто не будем успевать учить людей. Тем более они сами должны быть заинтересованы в своей работе", – резюмировал мэр Москвы.

МФЦ Москвы: что такое многофункциональный центр

Отметим, что сейчас в Москве открыты 96 МФЦ, а на территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов 13 городских и 8 федеральных органов власти.

Московские многофункциональные центры открыты с понедельника по воскресенье, с 8 до 20 часов. Также на портале государственных услуг города Москвы в режиме онлайн клиентам доступна информация о загруженности любого МФЦ.

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Отметим, что в течение 2013 года горожанам предоставили 12 миллионов различных услуг. За первую половину текущего года было оказано более семи миллионов услуг. Набирают популярность и социальные функции МФЦ. Так, на базе некоторых центров организованы краткосрочные курсы компьютерной грамотности, проходят выставки и мастер-классы домашних ремесел и рукоделия. По планам, в 2016 году многофункциональные центры появятся во всех районах города.

Сюжет: Госуслуги в Москве

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