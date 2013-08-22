"Умное" окно: московским МФЦ исполняется два года

Как работают многофункциональные центры

В четверг, 22 августа, исполняется два года с момента появления в Москве сети многофункциональных центров. О том, как работают МФЦ и какие услуги там можно получить, - в материале M24.ru.

Многофункциональные центры (МФЦ) - это городская структура, которая работает по принципу единого окна и занимается оформлением разного рода документов.

Сейчас в МФЦ можно получить 234 документа от 21 органа власти, среди которых департаменты соцзащиты, ЖКХ, природопользования и молодежной политики, а также ЗАГС, Центр жилищных субсидий, Мосжилинспекция, НИиПИ Генплана, инженерные службы, префектуры, управы районов, БТИ, УФМС, УФНС, Пенсионный фонд и Росреестр. В частности, москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт в 54 МФЦ всего за две недели. Также за полмесяца можно зарегистрировать право собственности на жилое помещение. Сам процесс подачи документов и оплаты услуг занимает всего 10-15 минут.

Работа МФЦ. Фото: ИТАР-ТАСС

Кроме того, в МФЦ можно оформить пособия по беременности и родам, ежемесячное пособие на ребенка, записать ребенка в детский сад и школу, получить свидетельство о рождении, документы о приватизации жилых помещений, оформить социальную ипотеку и получить субсидии на приобретение жилья. В МФЦ также выдают и аннулируют охотничьи билеты, регистрируют по месту жительства, принимают заявления о выдаче сертификатов на материнский капитал, оформляют перерасчет коммунальных платежей. И все это далеко не полный перечень услуг, которые можно получить в многофункциональных центрах.

41 МФЦ откроется в Москве в 2013 году

Многие услуги в МФЦ предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть москвичи могут обратиться в любой из 57 центров вне зависимости от прописки. Перечень услуг в них пока может отличаться, но он постоянно расширяется, и со временем станет универсальным - в каждом из центров можно будет получить любой документ и любую услугу.

Число окошек в каждом МФЦ достигает 30-40. Здесь работает система единой электронной очереди, универсальный специалист поможет решить несколько вопросов одновременно, а ждать своего номера на электронном табло придется не более 15 минут. Посетителям МФЦ предоставляется доступ в интернет, там же можно сделать фотографии на документы и воспользоваться копировальными услугами.

Работа центров организована по единому графику: с 8.00 до 20.00 по будням и с 9.00 до 15.45 по субботам. Кроме того, вскоре на портале госуслуг каждый житель сможет в режиме онлайн выбрать МФЦ по его расположению и загруженности и заранее записаться на прием.

К началу 2014 года в Москве появятся еще 41 многофункциональный центр. А в 2014-2015 годах число МФЦ в Москве должно возрасти до 109.

Григорий Медведев