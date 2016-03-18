В Зябликово открылся первый центр "Мои документы"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Центр "Мои документы" открылся в районе Зябликово, сообщает пресс-служба столичных центров госуслуг.

Центр расположился в доме 21 по улице Мусы Джалиля. Для посетителей здесь будет открыто более 70 окон.

В этом году центры "Мои документы" будут открыты во всех 125 районах столицы и двух округах Новой Москвы. Центр госуслуг в Зябликово стал одиннадцатым среди открытых в Москве с начала года.

Сейчас в столице работают 122 центра, в которых можно получить более 160 услуг с 8:00 до 20:00 без выходных.