Рождение, отцовство и смерть можно зарегистрировать в любом центре госуслуг

С 1 июля универсальные специалисты всех центров "Мои документы" Москвы вместо сотрудников ЗАГСов зарегистрируют рождение, отцовство и смерть, сообщает пресс-служба центров госуслуг. Специалисты районных отделов ЗАГС продолжают выдавать такие справки.

Теперь в столице более 120 точек, где можно с комфортом и минимальными временными затратами получить необходимые свидетельства. Исключение пока составляет только один центр госуслуг, открывшийся в июне в районе Ясенево. Сервис вскоре появится и здесь.

Регистрировать рождение, отцовство и смерть столичные центры "Мои Документы" начали в мае прошлого года. Изначально в проекте участвовало 10 центров, постепенно их число выросло до 94.

В 73 центрах госуслуг специалисты помогут быстро и за один визит оформить пакет документов на новорожденного. В него входит свидетельство о рождении, СНИЛС, при необходимости – загранпаспорт на 5 лет, материнский капитал на второго или последующих детей. Эти документы можно получить по экстерриториальному принципу – без привязки к месту прописки в Москве. Зарегистрировать новорожденного по месту жительства можно только в центре госуслуг своего района.

Сегодня, 1 июля, заработала кабинка госуслуг в парке "Музеон". Видеоконсультант поможет подать заявление о вступлении в брак, заказать справку об отсутствии судимости, выписки из кадастра недвижимости и ЕГРП или перерасчет платежей за ЖКУ, оформить первый полис ОМС. Полный список услуг опубликован на сайте центров "Мои документы".

Аналогичные кабинки вскоре появятся еще в девяти парках. Все они будут приспособлены для пользования маломобильными группами граждан. Например, если за консультацией обратился слабослышащий человек, то на помощь к нему придет виртуальный сурдопереводчик.

Центры "Мои Документы" работают с 8:00 до 20:00 без обеда и выходных.