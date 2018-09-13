Шоу японской пиротехники, сказочный мир и огромные проекции: готовимся к "Кругу света"

С 21-го по 25 сентября в Москве пройдет ежегодный фестиваль "Круг света". Жители столицы смогут увидеть самые невероятные исталляции под открытым небом уже восьмой раз. Портал Москва 24 расскажет, что в этом году фестиваль подготовил для гостей, и какую из площадок лучше выбрать.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Праздник начнется 21 сентября на Гребном канале, где состоится открытие фестиваля. Зрители смогут увидеть уникальное мультимедийное шоу "Карнавал света", в котором будет рассказана таинственная история о странствующем празднике, приходящем в город с наступлением темноты и исчезающем на рассвете.

Разноцветные лазерные и световые проекции, танец воды и огня, впечатляющие пиротехнические эффекты – все это вы сможете увидеть в день открытия. А если вам вдруг не удастся оказаться в пятницу на Гребном канале, то не расстраивайтесь: шоу повторно покажут 22 и 23 сентября.

Кстати, на этой же площадке 25-го состоится закрытие фестиваля. Напомним, что текущий год является перекрестным годом Японии и России, поэтому на финальном представлении зрители увидят 40-минутное шоу японской пиротехники. Готовы поспорить, что вы вряд ли видели огни крупнокалиберных зарядов, раскрывающихся в небе на один километр в диаметре. Теперь у вас появится такой шанс!



Владимир Демехин креативный директор Коммуникационной группы LBL (уполномоченный организатор фестиваля по поручению правительства Москвы) Это будет парад зарядов калибром 600 миллиметров по классическим японским традициям, где каждый заряд создается от полугода до двух лет. Зрители смогут рассмотреть и по достоинству оценить структуру каждого рисунка, которые будут предваряться рассказами о японских традициях, культуре и истории.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Впервые на Театральной площади задействуют фасады сразу трех театров: Большого, Малого и РАМТ, таким образом, у зрителей будет обзор видеопроекции на 270 градусов. Здесь вы сможете посмотреть новое шоу "Спартак", а также световые новеллы "Небесная механика" и "Неподвластный времени". Помимо этого, на фасадах театров покажут работы финалистов международного конкурса Art Vision в номинации "Классик".

В этом году сразу три городских парка примут участие в фестивале. В музее-заповеднике Коломенское будет развернута самая настоящая сказка. На глазах гостей парк будто проснется и заиграет новыми красками: световые проекции оживят каменных животных, а на кронах деревьев вырастут огромные плоды. Герои русских сказок поведуют вам тайны прошлого, а Оле Лукойе пригласит в мир сновидений.

На фасаде здания "Музея Победы" развернут огромный панорамный экран длиной 270 метров и высотой 25 метров. Там будут показаны световые новеллы о военном прошлом России и о нашей столице, а завершится все 15-минутным виджеингом (аудиовизуальным представлением) под песни военных лет.

Уже не первый год в "Круге света" будет принимать участие и музей-заповедник "Царицыно". Большой Царицынский дворец вновь станет площадкой для погружения в другой мир. Организаторы постарались представить будущее, где стираются грани между технологиями и живыми организмами, а люди и роботы живут дружно и селятся в местах, ранее не доступных для жизни.

С помощью технологий дополненной реальности через камеру своего телефона вы сможете увидеть животных будущего.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Кроме этого, 24 сентября на сцене перед Большим Царицынским дворцом выступит Народный артист России Дмитрий Маликов. Концерт также будет сопровождаться световыми видеопроекциями. Ну а если вам ближе клубная музыка, приходите 22 сентября в концертный зал "Мир", там пройдет соревнование виджеев со всего мира, участников конкурса Art Vision в номинации "виджеинг".

В рамках фестиваля организаторы подготовили и образовательную программу, которая пройдет в Центре Digital October 22-23 сентября. Здесь вы сможете лично познакомиться с лучшими специалистами по светодизайну и видеопроекции со всего мира, узнать о реализации крупных проектов, обсудить технические новинки и современные тенденции.

Неудивительно, что каждый год фестиваль собирает все больше поклонников. Как сказал журналистам руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, туристы, которые планируют поездку в Москву, также включают в программу фестиваль "Круг света", или, узнав о его проведении, обязательно его посещают.

В этом году ожидается около пяти миллионов зрителей, поэтому организаторы рекомендуют приходить пораньше, чтобы занять места с хорошим обзором, а также пользоваться общественным транспортом. Все мероприятия будут ежедневно начинаться в 19:30 и заканчиваться в 23:00.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не пропустите главное городское событие сентября! Напомним, что вход на все площадки абсолютно бесплатный, а подробности о фестивале можно узнать по ссылке.