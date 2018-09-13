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Москва 24

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Город

13 сентября, 18:19

Шоу японской пиротехники, сказочный мир и огромные проекции: готовимся к "Кругу света"

город культура фестивали

С 21-го по 25 сентября в Москве пройдет ежегодный фестиваль "Круг света". Жители столицы смогут увидеть самые невероятные исталляции под открытым небом уже восьмой раз. Портал Москва 24 расскажет, что в этом году фестиваль подготовил для гостей, и какую из площадок лучше выбрать.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Праздник начнется 21 сентября на Гребном канале, где состоится открытие фестиваля. Зрители смогут увидеть уникальное мультимедийное шоу "Карнавал света", в котором будет рассказана таинственная история о странствующем празднике, приходящем в город с наступлением темноты и исчезающем на рассвете.

Разноцветные лазерные и световые проекции, танец воды и огня, впечатляющие пиротехнические эффекты – все это вы сможете увидеть в день открытия. А если вам вдруг не удастся оказаться в пятницу на Гребном канале, то не расстраивайтесь: шоу повторно покажут 22 и 23 сентября.

Кстати, на этой же площадке 25-го состоится закрытие фестиваля. Напомним, что текущий год является перекрестным годом Японии и России, поэтому на финальном представлении зрители увидят 40-минутное шоу японской пиротехники. Готовы поспорить, что вы вряд ли видели огни крупнокалиберных зарядов, раскрывающихся в небе на один километр в диаметре. Теперь у вас появится такой шанс!

Это будет парад зарядов калибром 600 миллиметров по классическим японским традициям, где каждый заряд создается от полугода до двух лет. Зрители смогут рассмотреть и по достоинству оценить структуру каждого рисунка, которые будут предваряться рассказами о японских традициях, культуре и истории.
Владимир Демехин
креативный директор Коммуникационной группы LBL (уполномоченный организатор фестиваля по поручению правительства Москвы)

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Впервые на Театральной площади задействуют фасады сразу трех театров: Большого, Малого и РАМТ, таким образом, у зрителей будет обзор видеопроекции на 270 градусов. Здесь вы сможете посмотреть новое шоу "Спартак", а также световые новеллы "Небесная механика" и "Неподвластный времени". Помимо этого, на фасадах театров покажут работы финалистов международного конкурса Art Vision в номинации "Классик".

В этом году сразу три городских парка примут участие в фестивале. В музее-заповеднике Коломенское будет развернута самая настоящая сказка. На глазах гостей парк будто проснется и заиграет новыми красками: световые проекции оживят каменных животных, а на кронах деревьев вырастут огромные плоды. Герои русских сказок поведуют вам тайны прошлого, а Оле Лукойе пригласит в мир сновидений.

На фасаде здания "Музея Победы" развернут огромный панорамный экран длиной 270 метров и высотой 25 метров. Там будут показаны световые новеллы о военном прошлом России и о нашей столице, а завершится все 15-минутным виджеингом (аудиовизуальным представлением) под песни военных лет.

Уже не первый год в "Круге света" будет принимать участие и музей-заповедник "Царицыно". Большой Царицынский дворец вновь станет площадкой для погружения в другой мир. Организаторы постарались представить будущее, где стираются грани между технологиями и живыми организмами, а люди и роботы живут дружно и селятся в местах, ранее не доступных для жизни.

С помощью технологий дополненной реальности через камеру своего телефона вы сможете увидеть животных будущего.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Кроме этого, 24 сентября на сцене перед Большим Царицынским дворцом выступит Народный артист России Дмитрий Маликов. Концерт также будет сопровождаться световыми видеопроекциями. Ну а если вам ближе клубная музыка, приходите 22 сентября в концертный зал "Мир", там пройдет соревнование виджеев со всего мира, участников конкурса Art Vision в номинации "виджеинг".

В рамках фестиваля организаторы подготовили и образовательную программу, которая пройдет в Центре Digital October 22-23 сентября. Здесь вы сможете лично познакомиться с лучшими специалистами по светодизайну и видеопроекции со всего мира, узнать о реализации крупных проектов, обсудить технические новинки и современные тенденции.

Неудивительно, что каждый год фестиваль собирает все больше поклонников. Как сказал журналистам руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, туристы, которые планируют поездку в Москву, также включают в программу фестиваль "Круг света", или, узнав о его проведении, обязательно его посещают.

В этом году ожидается около пяти миллионов зрителей, поэтому организаторы рекомендуют приходить пораньше, чтобы занять места с хорошим обзором, а также пользоваться общественным транспортом. Все мероприятия будут ежедневно начинаться в 19:30 и заканчиваться в 23:00.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не пропустите главное городское событие сентября! Напомним, что вход на все площадки абсолютно бесплатный, а подробности о фестивале можно узнать по ссылке.

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