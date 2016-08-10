Строители на севере Москвы приняли ржавый газовый баллон за снаряд

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Подозрительный предмет, найденный на стройплощадке на севере столицы, оказался ржавым газовым баллоном. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Газовый баллон был найден на стройке в проезде Черепановых. Опасности для людей он не представляет.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили информацию о происшествии. На место находки были направлены стражи порядка.

Снаряды времен Великой Отечественной войны находят в столице регулярно. Так, 26 июля боеприпас был обнаружен на Волгоградском проспекте во время проведения земляных работ. 11 июля также на Волгоградском проспекте нашли авиабомбу. В тот же день снаряд нашли на МКАД. Боеприпас обнаружили рядом с АЗС на внутренней стороне 13-го километра Московской кольцевой.

В Подмосковье в I полугодии 2016 года обезвредили более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Больше всего их было обнаружено в районах Московской области, где в годы войны шли ожесточенные бои – Можайском, Наро-Фоминском, Рузском, Волоколамском, Лотошинском, Солнечногорском, Клинском и других.